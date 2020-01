L’influencer romana Giulia De Lellis derubata di tutti i suoi averi durante le Feste. A dare l’annuncio è lei in prima persona attraverso una serie di storie su Instagram. Il mondo dei social si divide in chi compra follower, chi ne vende e chi viene derubato, come dimostra la vicenda di Giulia De Lellis, che, come lei stessa ammette su IG, ha commesso l’errore di fornire troppi dettagli al ladro.

“Attenzione ai social”: lo sfogo dell’influencer

I fan di Giulia De Lellis si saranno accorti che in questi ultimi giorni la bella romana sia stata più assente del solito dai social, un’assenza dovuta a uno spiacevole episodio.

L’influencer spiega le cause della sua breve sparizione su Instagram: “Buongiorno ragazzi, buone feste, spero che il vostro anno sia iniziato nel migliore dei modi, con i migliori propositi, che siate sereni e che le vostre vacanze siano state fantastiche, sicuramente meglio delle mie!”.

L’amata corteggiatrice di Andrea Damante spiega il motivo che l’ha tenuta lontana dai follower: “Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata. Per concludere quest’anno che è stato un anno allucinante nel migliore dei modi siamo stati derubati per l’ennesima volta”.

In genere Giulia De Lellis non ama parlare di esperienze negative ai suoi fan, ma questo evento la costringerà a modificare il suo modo di comunicare sui social per tutelarsi: “Eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi che mi sposto da una parte all’altra e questo è un consiglio che voglio dare a tutti voi, sia a chi è estremamente seguito e chi meno”.

Importante evitare, secondo l’influencer, di fornire informazioni dettagliate sui social: “Dobbiamo ridurre questa cosa degli spostamenti, di dire dove siamo e cosa facciamo, sennò a questi pezzi di m***a gliela serviamo su un piatto d’argento”.

Giulia De Lellis resta “in mutande” sotto le Feste

Giulia De Lellis deve la sua fortuna al seguito ricevuto dopo la partecipazione a Uomini e Donne, da lì la giovane romana ha ottenuto un successo dietro l’altro, sia in televisione, sia sui social, con più di 4 milioni di follower. Ribadisce a tutti di fare attenzione: “Questi social alimentano le idee di gente veramente malata!”.

Ringrazia poi i commessi della Rinascente, la sua amica Alessandra e sua zia per averla aiutata a recuperare beni di prima necessità, tra cui una tuta, una piastra, il profumo e tutto il necessario per preparare l’outfit della notte di Capodanno.

La fidanzata di Andrea Iannone ironizza sul fatto di aver indossato scarpe inadeguate, dal momento che la sua collezione è stata rubata. “Povero ricordo delle vecchie cose” un paio di Ray-Ban rimasto nella casa dei genitori.

L’appello al ladro

Conclude di essere abbastanza positiva e si raccomanda di stare attenti ai social, diventati pericolosi. Ora le toccherà riacquistare tutto, ma prima lancia un appello al ladro: “A te che non avevi un c***o da fare nel giorno di Natale perché sei un depresso abbandonato dalla vita e dall’amore volevo dire almeno trattale bene quelle borse, quelle scarpe, io le ho sempre amate, ben trattate, ti chiedo di fare lo stesso!“. Conclude sorridente con un ironico “Che disgrazia”, un commento che alcuni hanno probabilmente frainteso, dato che Giulia aggiunge un’ultima storia in cui afferma di sapere che le disgrazie sono altre, ma giustifica le sue parole ribadendo di essersi spaventata.