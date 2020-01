Sara Tommasi è spesso balzata agli onori della cronaca per i suoi passati eccessi. Diventata famosa grazie al mondo della televisione, muove i suoi primi passi come valletta in trasmissioni Rai e Mediaset per poi partecipare anche a reality show come L’isola dei Famosi. Nel tempo la Tommasi si è reinventata una carriera nel mondo del porno e per diverso tempo ha instaurato un sodalizio con il discusso Andrea Diprè. Oggi, però, l’ex modella e showgirl sembra intenzionata a ricominciare una nuova vita. Una vita più normale e comune, se così si può dire, lontana da alcool e droghe.

Imprenditrice di se stessa

Non è la prima volta che Sara Tommasi inizia un’attività imprenditoriale. Laureata in Economia alla Bocconi di Milano, in passato, ad esempio, è stata la testimonial di prodotti e squadre di calcio. Ma questa volta per Sara si tratta di tutta un’altra cosa e diventa una commerciante in un piccolo capoluogo del Centro Italia, nella sua Umbria e a pochi passi dalla sua famiglia di origine. Parlando della sua panetteria ha dichiarato: “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno”, pensiero confermato anche alla trasmissione Live – Non è la d’Urso.

E la televisione?

Ad ogni modo alla Tommasi i riflettori continuano a piacere e in cuor suo sa che non direbbe di no a nuovi progetti tv. Da poco è stata ospite della trasmissione Live – Non è la d’Urso; lì ha così avuto modo di ripercorrere insieme a Barbara d’Urso la sua carriera, fatta di alti e bassi. Si è confidata con i telespettatori parlando del suo disturbo bipolare, delle sue passate dipendenze e del lavoro nel mondo dell’hard.

Insomma Sara non ha intenzione di abbandonare il mondo dello spettacolo e si dice disposta a partecipare nuovamente a reality show. “Spero sempre che mi richiamino in televisione“. E ancora: “È quello il vero mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al Gf Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi“.