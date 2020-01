Simona Ventura, recentemente ospite di Verissimo, ha voluto raccontare, a tutto tondo, quello che l’aspetta nel prossimo futuro, ovvero le nozze. La conduttrice ha però raccontato anche altro, ovvero come ha sopportato quelle che ha definito come cattiverie, di aver combattuto ed essere tornata più forte di prima.

Simona Ventura sulle fake news

Simona Ventura, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, ha voluto smentire le accuse di uso di droghe. “È una fake news che mi ha fatto stare molto male: mi feriva l’idea di dare quell’impressione. Per altro, non avendone mai fatto uso, nemmeno me ne accorgevo se qualcuno vicino a me ne faceva uso” ha rivelato.

La Ventura non ha mai capito chi avesse innescato questo falso gossip ma si è sentita tradita tante volte.

Tuttavia, la conduttrice ha aggiunto: “La vita mi ha sempre ripagato di queste sofferenze e agli altri l’ha fatta pagare“. Nei prossimi mesi, la conduttrice continuerà con il programma La settimana Ventura su Raidue, di cui è soddisfatta:“Siamo partiti da zero e con un budget risicatissimo. Cresce domenica dopo domenica e andremo avanti fino a giugno”.

A quanto pare, non la vedremo a Pechino Express. Infatti, la conduttrice sente che è uno show identificato troppo con Costantino della Gherardesca, così come La Talpa è identificato con Paola Perego.

La mancanza di Maria De Filippi

Simona Ventura, dopo aver condotto con successo Temptation Island Vip, ha lasciato Mediaset, che, a suo dire, l’ha trattata sempre con freddezza. La conduttrice ha tuonato: “Non ho fatto nulla per meritarlo. Ci sono decine di miei colleghi che vanno avanti e indietro tra Rai e Mediaset e nessuno dice nulla. È tele-mercato.

Su di me cala la mannaia? Mi sembra esagerato.” Al Biscione, la Ventura ha però avuto un ottimo rapporto con Maria De Filippi, che le manca molto: “Era dispiaciuta che volessi andare via ma ha capito che per me era difficile fare solo un programma l’anno. A Maria voglio bene e le sarò sempre riconoscente perché mi ha dato una grande opportunità”.

Simona Ventura, i prossimi progetti

Qualche tempo fa, la Ventura è tornata a Le Iene per l’omaggio a Nadia Toffa e lì ha abbracciato Alessia Marcuzzi, mettendo a tacere le voci sulla loro rivalità.

Simona ha affermato come l’Isola dei Famosi faccia ormai parte del passato e spezza una lancia a favore della Marcuzzi. “Sono sei anni che montano una polemica inutile: ogni volta che alza un sopracciglio, scatta il ‘ah, ma la Ventura lo faceva meglio’. Ognuno ha il suo stile e poi i reality sono totalmente cambiati”.

Infatti, per la conduttrice, il GF Vip di Signorini parte proprio con un cast fortissimo. Tra i suoi prossimi progetti, Simona Ventura produrrà sei contenuti per il gruppo Discovery con la sua SiVe, la casa di produzione da lei fondata. Si chiameranno Discovering Simo e parleranno della vita della conduttrice.