Il milionario Barrie Drewitt-Barlow torna a far parlare di sé: all’età di 50 anni, ha rivelato di essersi innamorato del 25enne Scott Hutchison, che in passato ha frequentato sua figlia Saffron. Non solo: la coppia ha annunciato di voler ricorrere alla maternità surrogata e metter su famiglia.

La fine del precedente matrimonio del milionario

Il nome di Barrie Drewitt-Barlow è già stato protagonista dei titoli dei tabloid internazionali nel 1999. All’epoca formò, insieme al compagno Tony, la prima coppia omosessuale del Regno Unito a ricorrere alla maternità surrogata. I due, uniti in matrimonio da oltre trent’anni, si sono recentemente separati: Barrie ha infatti raccontato ai media inglesi che la loro relazione era ormai “sfumata in un amore platonico”.

La nuova fiamma del milionario

L’amore del milionario per il giovane Scott Hutchison sembra invece il classico colpo di fulmine. Incredibilmente, la coppia è stata accettata sia dalla figlia Saffron che dall’ex marito Tony, tant’è che Barrie Drewitt-Barlow ha rivelato al Daily Mail che i tre uomini vivono sotto lo stesso tetto. “È poco ortodosso, ma siamo una famiglia amorevole e la nostra priorità è avere una casa stabile per i nostri figli e per la nostra famiglia allargata”, ha dichiarato il milionario.

“Per noi funziona – sottolinea – E se le persone rimangono sconvolte è un loro problema, non nostro”. Di certo la convivenza non crea problemi di spazio: la famiglia Drewitt-Barlow vive in un’immensa villa con 10 camere da letto in Florida, del valore di oltre 6 milioni di sterline.

Progetti per il futuro: avere un figlio

Ora la coppia novella pensa al futuro. “Non pensavo di avere altri bambini, soprattutto alla mia età”, ha confessato Barrie Drewitt-Barlow, che però ha deciso di riconsiderare i suoi progetti di vita.

“Scott ha sempre voluto avere un suo figlio – ha spiegato il milionario – Perciò gli ho detto che se avesse voluto diventare genitore lo avrei supportato e avrei fatto un figlio con lui”. I due ricorreranno all’inseminazione artificiale e a una madre surrogata. L’ex marito Tony ha dato il suo benestare e vuole aiutare la coppia nella ricerca dell’utero in affitto. “Mi ha promesso che farà il padrino”, ha confessato Barrie Drewitt-Barlow. La storia d’amore è nata da poco ma i due sembrano fare sul serio: tra i progetti futuri, anche i fiori d’arancio.

Il milionario ha infatti dichiarato: “Presto ci sposeremo”.