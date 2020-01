Platinette continua il suo percorso per combattere il male da cui è afflitto, quello del mangiare compulsivo come dichiarato a Italia Sì, e posta i suoi risultati su Instagram.

Mauro Coruzzi sta infatti seguendo un regime di dieta ferrea che lo ha portato ad allontanarsi dalla tv per un certo periodo. A DiPiù parla del suo percorso che lo ha portato a perdere 30 kg in soli 6 mesi.

La routine di Platinette per perdere peso

In un’intervista rilasciata a DiPiù racconta: “Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva.

Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, ma è di natura psicologica”.

Inoltre chiarisce perché si è dovuto ritirare dalla scene in questo periodo: “Per questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento”.

“Poi piano piano la nutrizionista mi ha detto che potevo reinserire gli altri cibi, modificandone le quantità. Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo”, confessa Coruzzi, che consiglia il suo metodo per non mangiare troppo “Una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone.

Assumo un gusto distacco, gusto e prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce”.

Platinette condivide il suo percorso sui social

Essendo un personaggio pubblico, anche Mauro Coruzzi ci tiene a rimanere in contatto con i molti fan attraverso i social, in particolare Instagram. Qui posta quotidianamente video di riflessione ma anche i risultati della sua dieta.

Sotto gli scatti che documentato la trasformazione fisica del personaggio tv sono molti i commenti di colleghi dello spettacolo ma anche di gente comune che lo sostengono e lo incoraggiano in questo percorso. Tra questi anche Maddalena Corvaglia e Giovanni Ciacci.