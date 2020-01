Questa sera andrà in onda l’ultima puntata de La Porta dei Sogni, il nuovo programma di Mara Venier su Rai 1. Tra gli ospiti nomi importanti come Lino Banfi e Il Volo con il quale Zia Mara spera di risollevare gli ascolti deludenti delle prime 2 puntate.

La Porta dei Sogni: anticipazioni dell’ultima puntata

Dopo lo stop dovuto alle vacanze natalizie, torna La Porta dei Sogni, questa sera come sempre in prima serata. Nel programma di Mara Venier ancora tante emozioni ma anche tanti momenti di divertimento con gli ospiti della trasmissione.

Dalle anticipazioni della puntata sappiamo che ci saranno 3 storie diverse tra loro ma allo stesso modo toccanti: una madre e un figlio che si riabbracciano dopo 10 anni; un sogno realizzato di ballare con i ballerini più famosi d’Italia; una romantica proposta di matrimonio inaspettata.

Come sempre i protagonisti delle varie storie vivranno momenti unici attraversando la porta del programma per arrivare in altri luoghi e vivere esperienze che hanno sempre sognato. Insomma una vera e propria porta che permette di realizzare i sogni. Ospiti dell’ultima puntata saranno: il trio di cantanti dal successo internazionale Il Volo; l’amato attore comico Lino Banfi e i ballerini professionisti del programma di successo Ballando con le stelle.

Uno share che non ha fatto brillare Mara Venier

Nonostante l’amata figura di Mara Venier, padrona di casa a Domenica In e volto apprezzato da molti, il nuovo programma di Rai 1 non sembra aver raggiunto il successo di pubblico sperato in termini di ascolti. Le prime 2 puntate del programma hanno infatti raccolto una media di 2.781.000 spettatori per la prima e 2.622.000 per la seconda con un 14% di share per entrambe le serate.

Insomma numeri al di sotto della aspettative per un programma in prima serata nel venerdì di Rai 1.

Nonostante la presenza di ospiti molto apprezzati dal pubblico, sembra che gli spettatori non siano convinti del format stesso del programma. Chissà se l’ultima puntata confermerà il trend negativo o riuscirà a fare di meglio? Questo si potrà sapere solo con i risultati Auditel.