Lo stile di Renato Balestra approda negli studi di Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo si racconta uno degli stilisti italiani che ha segnato la storia dell’Alta Moda nostrana.

Renato Balestra sulla Ferragni: “Fa degli errori“

Con alle spalle ben 95 anni di vita da raccontare, Renato Balestra rivela alcuni aneddoti del suo vissuto, dolorosi e non, a Vieni da Me, la trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo, in onda su Rai 1. Grande amante della musica, si scrive alla facoltà di ingegneria come da tradizione familiare, inciampa quasi per caso nel mondo della moda, disegnando un abito per una sua amica, galeotta quella bozza d’abito, il primo di una lunga serie di disegni che hanno introdotto Renato Balestra ai vertici della moda internazionale.

Delle donne della televisione di oggi ammira l’eleganza di Milly Carlucci, alla domanda su Chiara Ferragni risponde: “La Ferragni fa degli errori, il compleanno al mercato mi è rimasto qua“. Renato Balestra si riferisce a una festa organizzata da Chiara Ferragni in un Carrefour milanese in occasione del 29esimo compleanno di Fedez, episodio molto discusso per lo spreco di cibo mostrato sui social.

Poi lo stilista procede: “L’eleganza non è solo questione di stile e di come uno si veste, ma anche di come si comporta”.

Renato Balestra: fiore all’occhiello della moda italiana

All’inizio della trasmissione, Renato Balestra regge tra le mani una corona offerta dalla Balivo, perché lui di regine ne ha conosciute e vestite molte. L’eleganza regale di cui ha il più bel ricordo appartiene alla regina Sirikit della Thailandia, con la quale Renato Balestra ha lavorato a lungo, specialmente per beneficenza. Per la regina thailandese ha realizzato un abito composto interamente da vere orchidee, frutto del lavoro di 300 persone, lo stilista lo definisce “l’abito più costoso del mondo“, dal momento che l’abito ha la durata di una sola notte, l’indomani le orchidee appassiscono.

Il fascino d’Oriente non è la sola musa di Renato Balestra, lo stilista triestino ha avuto l’onore di vestire famose attrici americane, tra cui Ava Gardner e Julia Roberts. Renato Balestra racconta anche un episodio spiacevole, è sopravvissuto a un brutto incidente, un autobus ha sbandato, ma fortunatamente: “E’ andato tutto bene, sono qua a raccontarvi la mia storia”.

Una storia fatta di stile, uno stile che ha fatto la storia.