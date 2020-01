Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi sono stata una delle coppie reali più fotografate ed invidiate degli anni ’80. Bellissimi entrambi e molto innamorati hanno costruito una famiglia splendida in pochi anni ma un destino malevolo si è accanito contro di loro.

Carolina e Stefano: un incontro fortunato

Si conoscono nel 1983, lui bello e regale esattamente quanto lei, rampollo di una famiglia di imprenditori tessili del comasco. Insieme sono perfetti e si innamorano follemente e la stampa impazzisce.

Ma loro solo la coppia nobile e chic più defilata di tutte. La loro fuga preferita è quella di salpare a Saint Tropez a bordo del loro yacht Pacha.

Carolina non ha certo bisogno di presentazioni, erede della celebre famiglia Grimaldi del Principato di Monaco e soprattutto la figlia dell’immensa Grace Kelly.

Dalla loro unione nascono tre figli nel giro di pochissimi anni: dal 1984 al 1987 arrivano Andrea, Charlotte, Pierre.

Carolina e Stefano Casiraghi con i loro tre figli Charlotte Andrea e Pierre

Per Carolina Stefano è il vero amore

Carolina è al suo secondo matrimonio, a soli 21 anni infatti sposa un para-banchiere parigino Philippe Junot che purtroppo non era molto fedele alla bella ereditiera della famiglia Grimaldi e il matrimonio finisce nel giro di due anni.

Ma incontrare Stefano fu davvero un colpo di fulmine per Carolina e la loro storia d’amore è stata tra le più romantiche di sempre, seconda solo a quella favola di Grace Kelly e il Principe Ranieri di Monaco.

Carolina e Stefano Casiraghi ai tempi del loro amore

Il terribile incidente di Stefano Casiraghi

Quel giorno sulla riviera del Principato di Monaco la giornata non era delle migliori. Era il 3 ottobre 1990 e le condizioni del mare non erano proprio ottimali.

Stefano era campione mondiale di off- shore e non si sarebbe perso quella gara per nulla la mondo. Anche se molti piloti quello stesso giorno avevano rinunciato alla gara per le condizioni inaffidabili del tempo.

Ma il mare non fu clemente con lui e una terribile onda ha travolto il catamarano di Casiraghi che procedeva a 180 km all’ora. L’impatto fu fatale e Stefano morì sul colpo per la rottura della colonna vertebrale.

Alla sola età di 30 anni perde la vita un uomo innamorato e padre di famiglia e la vita del Principato non sarà più la stessa.

Carolina si chiude nel suo dolore e tutto il principato piange il giovane uomo che ha perso la vita per inseguire la sua passione.

Sul Principato un altro terribile dramma si abbatte, secondo all’incidente della compiante principessa Grace deceduta in seguito ad un incidente stradale sulle colline del Principato.