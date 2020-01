Mancano pochissimi giorni all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno firmata da Alfonso Signorini. Tra indiscrezioni, conferme e smentite ecco spuntare nuovi nomi di concorrenti. Confermata Fernanda Lessa e Andrea Montovili, ma ora spunta il nome di una Miss Italia.

Grande Fratello Vip: il cast

La deadline è l’8 di gennaio, quando andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata del Grande Fratello Vip. Il cast ora sembra essere al completo o quasi, visto che qualche nome resta avvolto nel mistero, dopo l’indiscrezione fatta trapelare ieri da AdnKronos in merito ad una nuova concorrente in lista.

Si tratta di Carlotta Maggiorana, eletta più bella d’Italia nel 2018.

La Miss sarà accanto a Fernanda Lessa, Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi, concorrente della scorsa edizione, Fabio Testi, Rita Rusic, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina, Pago, Paola di Benedetto, Aristide Malanti, Licia Nunez e Andrea Montovili.

Presenti anche i veterani del GF

Oltre i nomi sopracitati, sono stati confermati anche quattro concorrenti che sono veterani del programma. Si tratta di Salvo Veneziano e Sergio Volpini, provenienti dalla prima edizione, Pasquale Lanicchi e Patrick Ray Pugliese.

Il cast non è ancora al completo, ci sono ancora nomi che non sono stati svelati, in totale i partecipanti al reality saranno 23. Chissà dunque che sorprese riserverà al pubblico Alfonso Signorini. Il programma sarà condotto da Alfonso Signorini, accompagnato da Pupo e Wanda Nara come opinionisti.