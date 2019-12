Misteriosi concorrenti nel cast del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini: è la chicca che emerge sul profilo Instagram della trasmissione e che ha scatenato la curiosità del pubblico. Ma non è la sola notizia in arrivo tra le anticipazioni sulla prossima edizione del reality: un volto noto avrebbe detto ‘no’ al gioco più famoso del piccolo schermo, dopo Loredana Lecciso.

GF Vip 2020: misteriosi concorrenti

Dopo la conferma di Pago nel cast del GF Vip 2020, la curiosità sull’intera rosa di concorrenti è alle stelle. Il pubblico si interroga dopo la pubblicazione di due video che richiamano il profilo misterioso di altrettanti volti, un uomo e una donna, pronti a mettersi in gioco nella casa di Cinecittà.

C’è chi crede che la concorrente sia Ambra Angiolini, chi intravede addirittura Silvia Toffanin e chi rilancia con il nome di Nina Moric. Per il momento, nessuna risposta certa dal format.

Nel cast del Grande Fratello Vip 2020 spunta anche un ignoto concorrente, la cui identità sarà rivelata soltanto a gennaio.

“Vorremmo presentarvi qualcuno, ma… non è ancora il momento. GFVip vi aspetta a gennaio“: è questa l’enigmatica didascalia che accompagna il breve filmato, intorno a cui si sono sviluppate diverse ipotesi dei fan.

“È Paolo Ciavarro“, scrive un utente, e tra i commenti spuntano anche i nomi di Stefano De Martino, Marco Cartasegna, Denis Dosio e Andrea Dal Corso. Al momento tutto resta top secret.

Il ‘no’ di Marco Carta

Dopo la smentita di Loredana Lecciso, arriva anche quella di Marco Carta, che sul suo Instagram ha risposto all’insistente domanda dei follower sulla partecipazione al GF Vip.

“Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip.

Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno, ma ho sempre rifiutato“. Insomma, corteggiato ma deciso: il cantante avrebbe scelto di non dare la sua disponibilità al reality e addirittura per l’ennesima volta, con buona pace dei fan che non lo vedranno nella rosa di concorrenti.