Puntata speciale de I soliti ignoti questa sera su Rai 1. Il preserale, condotto da Amadeus, come da tradizione accoglie nel suo studio l’adrenalinica atmosfera della Lotteria Italia, con l’estrazione finale dei biglietti vincenti che si aggiudicheranno cifre da sogno. E, in via del tutto eccezionale, lo stesso Amadeus, conduttore della prossima edizione di Sanremo, accoglie in studio i cantanti che prenderanno parte al Festival e che annunciano i titoli delle canzoni che porteranno in gara sul palco dell’Ariston.

La presentazione dei 24 Big di Sanremo

Appuntamento dai mille contenuti con I soliti ignoti che, il giorno della Befana, va in onda con una programmazione rimaneggiata.

Questa sera, infatti, il programma di Amadeus si fonde con l’estrazione in diretta dei biglietti finali della Lotteria Italia e con la presentazione dei 24 cantanti che si esibiranno a Sanremo. Amadeus, prossimo conduttore del Festival ormai giunto alla sua 70esima edizione, accoglie infatti a I soliti ignoti i 24 Big in gara. Snocciolati in gruppetti di 4/5, gli artisti intervengono durante la trasmissione per presentarsi ed annunciare il titolo della canzone che porteranno sul palco dell’Ariston. Se, dunque, i 24 cantanti in gara erano già stati annunciati da Amadeus sul proprio profilo Instagram, questa volta in diretta su Rai 1 scopriamo proprio dalla voce dei protagonisti del Festival i titoli dei brani su cui si esibiranno dal 4 all’8 febbraio.

I 24 brani di Sanremo 2020

Ecco i 24 Big in gara che parteciperanno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e le loro rispettive canzoni: Bugo e Morgan con Sincero; Alberto Urso con Il sole ad est; Tosca con Ho amato tutto; Rita Pavone con Niente (Resilienza 74); Piero Pelù con Gigante; Elodie con Andromeda; Le Vibrazioni con Dov’è; Riki con Lo sappiamo entrambi; Rancore con Eden; Elettra Lamborghini con Musica e il resto scompare; Marco Masini con Il confronto; Levante con Tichi bon bon; Achille Lauro con Me ne frego; Paolo Jannacci con Voglio parlarti adesso; Michele Zarrillo con Nell’estasi o nel fango; Raphael Gualazzi con Carioca; Giordana Angi con Come mia madre; Diodato con Fai rumore; Anastasio con Rosso di rabbia; Enrico Nigiotti con Baciami adesso; Junior Cally con No grazie; Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr; Francesco Gabbani con Viceversa; Irene Grandi con Finalmente io.