Nelle scorse ore il settimanale Chi aveva anticipato i nomi dei partecipanti al Festival di Sanremo. Così, Amadeus si trova nella condizioni di dover mettere le carte in tavola prima del 6 gennaio, quando era previsto l’annuncio definitivo.

I cantanti in gara

“Marco Masini, il tenore pop vincitore di Amici Alberto Urso e un’esplosiva Elettra Lamborghini. Poi al Festival ci saranno Achille Lauro, Anastasio il vincitore di X Factor, la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi da Amici, Irene Grandi”, rivela Amadeus in una intervista a Repubblica.

E ancora: “Le Vibrazioni, Levante, il rapper Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù alla sua prima volta, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Raphael Gualazzi e Riki, altro ex di Amici“

Il Festival e Tiziano Ferro

Intanto Amadeus ha le idee chiare sul festival che vorrebbe: “Un festival dell’imprevedibilità, che il pubblico trovi ogni sera diverso. Uno spettacolo che non sai mai cosa potrà accadere: per questo ho voluto il mio amico Fiorello, a cui darò il doppione delle chiavi dell’Ariston, lui è il Re dell’imprevedibilità.

Non voglio sapere nulla, potrà entrare e uscire quando vuole. È allo stesso modo imprevedibile anche Roberto Benigni, ospite in una delle serate“. Confermata quindi la presenza di Benigni e Fiorello, che in queste settimane ha seminato anticipazioni in giro per le sue trasmissioni.

Il conduttore parla anche della presenza di Tiziano Ferro per tutte le serate del Festival: “Questa è la mia idea lui ha accettato con entusiasmo. Ora si tratta di definire i contratti e io non ho il compito di firmarli, per questo c’è la Rai ma devo dire che con l’ad Salini e la direttrice di Rai 1 De Santis stiamo procedendo bene“.