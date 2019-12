Ormai manca veramente poco al prossimo Festival di Sanremo. Poche ore fa Amadeus ha annunciato di aver completato la rosa dei big che saranno in gara per l’edizione del 2020. “Fosse per me mi sarei trasferito a Sanremo già due mesi fa. I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro, per dare vita a un Sanremo che rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica“, ha detto il conduttore in conferenza stampa. Intanto però Fiorello ha annunciato che, al contrario di quanto detto in precedenza, Jovanotti non ci sarà.

Niente Jovanotti al Festival

Durante la puntata di VivaAsiago 10, Fiorello ha annunciato: “Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival. Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4. Quindi non può venire”. I fan del cantante dovranno quindi farsene una ragione, dopo il grande successo del Jova Beach Party, il cantante si prende un po’ di pausa.

Le novità di Amadeus per Sanremo

Intanto però qualcosa Amadeus l’ha annunciata, su questo Festival che tutti aspettano.

Come super ospiti già annunciati nei giorni scorsi ci sono Tiziano Ferro, Roberto Benigni e Al Bano e Romina. Pare che a loro di aggiungeranno anche Pippo Baudo, Gigi D’Alessio, Piero Chiambretti, Carlo Conti e Antonella Clerici. Per i big in gara, invece, nessuna anticipazione: “La mia playlist di 22 è pronta“, ha detto. E ancora: “Almeno dieci sono rimasti fuori con dispiacere“.