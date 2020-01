Una terribile perdita per Massimo Giletti: qualche giorno fa la notizia della morte del padre, Emilio Giletti. Il papà del conduttore e giornalista aveva 90 anni. Originario della provincia di Biella, era proprietario dell’omonima azienda tessile, la Giletti S.p.A, dove lo stesso presentatore aveva lavorato. Fabrizio Corona ha lasciato un messaggio sui social per l’amico.

Le parole di Fabrizio Corona

“Ti stimo come uomo, come giornalista, come persona, per quello che hai fatto, per quello che sei diventato e per come hai reagito alo schifo che ti hanno fatto. Sei uscito più forte e più vincente di prima perché tu sei il ‘giornalista’“, scrive su Instagram Fabrizio Corona.

Tutto a corredo di una foto di Massimo Giletti. “Ti sono vicino e grazie per esserci stato sempre per me in silenzio e in disparte in questi difficili 9 mesi. Ti voglio veramente bene e ti porto nel cuore“, aggiunge ancora per dimostrare la sua vicinanza in questo momento difficile per Giletti.

Corona non è stato l’unico però. Anche la conduttrice de L’aria che tira, Myrta Merlino, ha pubblicato sui social un pensiero per il suo collega.

“In certi momenti è impossibile trovare le parole giuste perché, semplicemente, non ce ne sono. Al mio amico Massimo Giletti mando solo un enorme, fortissimo abbraccio“, ha scritto la Merlino sui social. Gli utenti di Twitter non hanno però gradito il messaggio pubblico, e hanno invitato la conduttrice a riflettere sulla necessità di mandare un messaggio privato al giornalista, o una telefonata, per rispettare la delicatezza del momento.