La tragedia di Valle Aurina non smette di lasciare senza parole. Ieri il bilancio si è aggravato ulteriormente: una 21enne che risultava tra le persone ricoverate in pericolo di vita nella clinica universitaria di Innsbruck è morta. Anche lei era stata travolta dall’auto di un ragazzo 27enne. Subito dopo lo scontro erano 6 i ragazzi che hanno perso la vita nelle ore successive all’incidente, altri 11 risultavano feriti. Janine è una delle vittime di quello scontro, aveva da poco vinto la sua lotta contro il cancro.

La lotta di Janine

Janine aveva 22 anni ed era una studentessa di ingegneria a Bochum, in Germania.

È morta investita nella provincia di Bolzano, prima era sopravvissuta a una lunga battaglia contro il cancro. In passato era stata costretta a sei cicli di chemioterapia. Nel suo blog raccontava la sua lotta: “Un sorriso, un sorriso unico… non c’è niente di più bello che svegliarsi ogni mattina con un sorriso, ricordando quanto sia bella la vita. Il cancro non si annuncia da solo. Arriva quando meno te lo aspetti e ti cambia per sempre… Nel 2015 ho vinto la mia lotta contro il cancro.

Mi ha reso più forte e ha cambiato la mia visione della vita“. Si era ammalata nel 2014, un linfoma di Hodgkin, che l’ha costretta a una lunga lotta, vinta un anno dopo.

Sui social i suoi messaggi di forza e speranza e anche le foto della perdita dei capelli. L’ultimo giorno di chemio scriveva “Ho dovuto rinunciare a così tante cose“. Alla fine però aveva vinto lei, niente però ha potuto dopo che, nella notte tra il 4 e 5 gennaio, mentre era in vacanza, un’auto le è piombata addosso.