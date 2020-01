Se non avete mai sentito il nome Elettra Lamborghini probabilmente non avete in casa un televisore, non possedete una radio in macchina, non avete una connessione a internet o – più probabilmente – avete superato i 40 anni. L’ereditiera/cantante/influencer/giurata però sta per fare il grande salto: il mese prossimo, infatti, sarà uno dei concorrenti in gara del Festival di Sanremo. Body striminziti, un linguaggio non proprio da marchesa, tatuaggi da bad girl, una carriera fondata su un ballo che scuote le chiappe: difficile immaginarla sul palco dell’Ariston anche se il titolo del suo pezzo, Musica (e il resto scompare), è probabilmente il più sanremese di tutta la lista.

In attesa di scoprirlo, cerchiamo di arrivare preparati al 4 febbraio e facciamo un ripassone.

Reality, musica e tv

Classe 1994, 5.4 milioni di follower, Elettra Miura Lamborghini è un’ereditiera dal cognome inequivocabile (persino il suo secondo nome è un riferimento a una delle auto più lussuose della casata). La nostra Paris Hilton è famosa anche all’estero, specialmente in Spagna, dove ha partecipato all’edizione iberica del Grande Fratello. Nel curriculum anche reality su Mtv ad altissimo tasso di trash: su tutti ricordiamo Riccanza e Geordie Shore, il primo si fondava sulle spese pazze, il secondo sulle sbornie in un loft.

Ha condotto Ex on the Beach (un Temptation Island più sfrontato) ed è stata uno dei giudici nell’ultima edizione di The Voice of Italy. Cantante – manco a dirlo – ha sfondato con il singolo estivo Pem Pem (parola senza significato che compone circa il 60% del testo) e ha piazzato il suo disco, Twerking Queen, nella lista dei 100 album più venduti in Italia lo scorso anno.

La proposta di matrimonio

Sacro e profano, ieri e oggi, contemporaneità e vecchi costumi: la Lamborghini si dichiara bisessuale e disposta ad uscire con uomini over 40, ma allo stesso tempo vuole “un ragazzo all’antica” che le apra la portiera e le porti le rose. Probabilmente l’ha trovato: si tratta di Afrojack, musicista di professione che è appena entrato nei 30. I 40 anni sono ancora lontani, ma i carati dell’anello di fidanzamento che le ha regalato colmano egregiamente la differenza. Pem Pem! Qualunque cosa significhi. Probabilmente è il modo migliore per concludere.