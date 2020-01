La giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi non ha mai nascosto tutto il suo amore per la sua famiglia. Benedetta, Alessandro ed Angelica sono il frutto dell’amore fra la Parodi ed il marito Giorgio Gori, con il quale si è sposata ne 1995. Il recente scatto della figlia, pubblicato proprio dalla Parodi, mette in risalto anche la loro scioccante somiglianza!

Cristina Parodi e l’amore per la sua famiglia

È solita pubblicare post per i suoi figli e suo marito, e l’ultima pubblicazione è una fotografia che ritrae la figlia Angelica, seguita da una dolce didascalia: “Potrei dirvi che ero io a 17 anni .

E potreste crederci perché ero davvero molto simili. Ma in realtà non ho mai avuto il verde di quegli occhi“.



Nel giro di poche ore c’è stata una vera e propria pioggia di mi piace e di commenti. Lo scatto ha mandato in confusione molti followers della giornalista piemontese, i quali, “ingannati” dall’incredibile somiglianza fra mamma e figlia, in un primo momento hanno addirittura creduto si trattasse di una foto della Parodi da ragazza.

Lo scatto di una giovanissima Cristina Parodi

L’hashtag “foto ricordo” aggiunto alla didascalia fa pensare ad un senso di nostalgia che la giornalista prova per i tempi andati.

A conferma di ciò, sfogliando la sua galleria Instagram, possiamo vedere una foto di Cristina giovanissima, pubblicata in occasione del suo 52esimo compleanno. Mettendo a confronto le 2 foto, la sua e quella della figlia, si può notare come la somiglianza sia schiacciante. Cristina e Angelica sono davvero 2 gocce d’acqua.