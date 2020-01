La nuova edizione del Grande Fratello Vip vede tra i concorrenti anche Fabio Testi. Per l’attore si tratta di un ritorno al mondo dei reality, che già aveva frequentato in passato. Originario di Peschiera del Garda, Testi è stato per anni uno dei volti più noti del nostro cinema, con decine di pellicole al suo attivo.

L’esordio grazie a Sergio Leone

Classe 1941, Fabio Testi si laurea in architettura, ma è grazie ad un ruolo da controfigura che inizia la sua carriera cinematografica. Nel 1966, infatti, lavora per Sergio Leone ne Il buono, il brutto, il cattivo, il western che chiude la celeberrima “trilogia del dollaro”.

Il rapporto con il grande regista continua due anni più tardi con C’era una volta il west, in cui Testi ottiene una piccola parte. La fama arriva nel 1970, quando Vittorio De Sica gli affida il ruolo di Giampiero Malnate ne Il giardino dei Finzi Contini. Il film diventa un successo internazionale, vincendo l’Oscar come miglior film straniero e regalando a Testi il Globo d’oro italiano come miglior attore rivelazione. In grado di parlare fluentemente inglese e spagnolo, lavora negli anni successivi per altri importanti registi, quali Giuseppe Patroni Griffi, Dino Risi e Claude Chabrol.

Le relazioni con le grandi attrici

Non si può certo dire che a Fabio Testi siano state attribuite poche relazioni nel corso della sua carriera, alcune delle quali nate proprio nel mondo del cinema. Tra di esse si possono citare quelle con Ursula Andress, indimenticabile prima Bond girl, Charlotte Rampling, con cui l’attore veneto aveva lavorato in Addio fratello crudele, ed Edwige Fenech. Sposato due volte, nel 1979 con la stilista spagnola Lola Navarro e nel 2015 con la gallerista Antonella Liguori, ha avuto tre figli, Fabio, Thomas e Trini.

I reality show non sono una novità per lui, che nel 2003 ha partecipato alla prima edizione de L’isola dei famosi e un anno più tardi a Gran Hermano VIP, la versione spagnola del Grande Fratello trasmessa da Telecinco. Per Testi quello del 2020 è quindi un ritorno nei panni del concorrente, in una nuova sfida che non ha mancato di creare polemiche fin dalla prima puntata.

