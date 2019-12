Alfonso Signorini, che sarà alla guida di questo nuovo Grande Fratello Vip, aveva promesso: “Solo personaggi davvero famosi nella casa più spiata d’Italia”. Niente più influencer conosciuti solo dai cugini, Youtuber di settima o parenti vari. In questo GF Vip i nomi dovranno subito essere riconoscibili. Il cast è già in fase di chiusura (manca meno di un mese alla partenza della nuova edizione) e sui social, da settimane, è partito il toto-nomi.

Fabio Testi pronto per il confessionale

L’ultimo (cronologicamente parlando) vip che sarebbe pronto a varcare la porta rossa sarebbe Fabio Testi. A dare la notizia sarebbe, stavolta, una fonte piuttosto affidabile ovvero il settimanale di gossip Novella 2000.

Noto lo è certamente. Testi ha recitato in film diretti da De Sica o Patroni Griffi ma non è certamente nuovo al mondo dei reality. Nel 2003 sbarcò all’Isola dei Famosi dove restò solo per un mese prima di essere eliminato da un televoto plebiscitario. Fabio Testi è fresco di separazione con Antonella Liguori (sposato in seconde nozze) ma non “userà” la casa per dimenticare in quanto sembra già aver trovato una nuova compagna molto più giovane.

Alfonso Signorini

Il cast si delinea

Se Fabio Testi è ancora un nome in forse, ci sono già delle conferme anticipate dallo stesso Signorini.

La bella produttrice Rita Rusic e il figlio di Massimo Ciavarro, Paolo (già conduttore del daily di Amici) entreranno in casa. A questi nomi già certi se ne allineano degli altri molto probabili: Adriana Volpe (fresca di arrivederci alla Rai), Barbara Alberti, scrittrice dalla penna e dalla lingua assai taglienti e Antonella Elia, già storica protagonista di Isola dei Famosi e Pechino Express (quest’ultimo nome sarebbe un colpaccio, fortissimo anche a livello di interazioni social). Si candida anche Loredana Lecciso. La verità ultima e definitiva il prossimo 7 gennaio 2020, data di messa in onda della prima puntata.