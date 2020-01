Più diminuisce l’attesa, più cresce l’impazienza per il pubblico di C’è Posta Per Te. Maria De Filippi si prepara a riprendere lo scettro di regina del sabato sera di Canale 5, con tutte le sue adorabili abitudini, per raccontare storie vere ma incredibilmente emozionanti.

Quella di sabato 11 gennaio si preannuncia sin da ora come una partenza col botto, dal momento che la nostra Queen Mary gioca da subito 2 assi vincenti. Si tratta di 2 ospiti ospiti internazionali bellissimi e talentuosi, annunciati in questi giorni sui social.

Johnny Depp ospite a C’è Posta Per Te

È apparso un giorno fa sui canali ufficiali del programma un post che annuncia il primo grande ospite di questa nuova edizione.

Ad aprire la kermesse di vip illustri che passeranno per lo studio di C’è Posta Per Te è Johnny Depp, icona hollywoodiana interprete di grandi successi al botteghino.

Maria De Filippi annuncia Can Yaman

Le sorprese però non finisco qui. Dopo Depp, l’account Twitter del programma raddoppia il clamore e annuncia anche il secondo ospite della serata. Si tratta del bellissimo Can Yaman, attore turco stella della serie Better Sweet, che ha rinunciato ad una promettente carriera di avvocato per seguire il suo sogno: fare l’attore.

Un sogno che oggi è diventato realtà, per molte moltissime fan. Sguardo dolcissimo, fisico prestante e una folta barba che gli dona ancora più fascino.

Adesso sarà lui a realizzare desideri di qualche fortunato mittente del programma, che sabato riceverà una magnifica sorpresa.