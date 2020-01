Dopo essere usciti più forti di prima da Temptation Island Alex Belli e Delia Duran sarebbero pronti a metter su famiglia. Secondo le ultime dichiarazioni rilasciate dal bell’attore, infatti, il 2020 potrebbe essere l’anno giusto per mettere in cantiere un bambino. Riuscirà il latin lover dagli occhi di ghiaccio a lasciare i panni del bel casanova e indossare quelli di un papà premuroso?

“Sì, è il momento giusto”

Alex Belli non ha dubbi: l’amore che prova per la bella venezuelana va a gonfie vele, tanto da poter pensare all’idea di un figlio insieme.

La voglia di avere un bambino, ci tiene a specificare Belli, non deve essere vista come un capriccio o una decisione presa d’istinto. La coppia convive ormai da diversi mesi e sembra essersi lasciata alle spalle le tentazioni che hanno fatto vacillare il loro amore la scorsa estate. Durante la partecipazione a Temptation Island, infatti, in molti non erano sicuri che ci sarebbe stato un lieto fine per la loro storia.

La Duran si era mostrata sensibile alle attenzioni riservatele da uno degli affascinanti tentatori, mentre Alex Belli cercava di tenere a freno la grande gelosia.

Nonostante tutto, una volta tornati a casa, per loro il viaggio nei sentimenti non si è mai interrotto e la partecipazione al programma li ha aiutati a crescere e maturare. Ora non resta che mettersi al lavoro e cimentarsi nel ruolo di genitori. “Siamo pronti per diventare genitori“, ha detto a Chi, “oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibro: è la seconda storia importante della mia vita, dopo quella con la mia ex moglie“.

Alex Belli: dal ruolo di Casanova a quello di papà

Si direbbe quindi che Alex Belli sia finalmente pronto a lasciare lo scettro di Casanova a qualcun altro, per vestire i panni dell’amorevole papà. Desiderio che gli sentiamo esprimere oggi per la prima volta, nonostante la relazione di 9 anni con l’ex-moglie Katarina Raniakova e la turbolenta storia con Mila Suarez, modella marocchina.

Sarà che, come ogni attore, anche lui sa bene che a furia di interpretare sempre lo stesso ruolo si rischia di rimanere imprigionati in un personaggio in cui non ci si identifica più.