Sono trascorsi mesi dall’abbondano di Giovanni Ciacci a Detto Fatto. E dopo tempo il noto esperto di stile ha tirato fuori tutte le delusioni subite nell’ultimo periodo di quest’avventura.

Ora di avventura ne ha cominciato una nuova, accanto ad Elenoire Casalegno, con Vite da Copertina. E dopo una rigenerante vacanza a Sharm El-Sheikh, Ciacci è pronto a tornare in tv in qualità di conduttore su Tv8. Racconta tutto in una recente intervista al settimanale Oggi.

Tradimenti e delusioni a Detto Fatto

Dopo la recente stoccata a Bianca Guaccero, accanto alla quale ha asserito di sentirsi ospite in casa sua, Ciacci torna a rinvangare gli ultimi tempi vissuti a Detto Fatto.

” Ho vissuto tanti tradimenti e delusioni, e questo è innegabile” ha dichiarato con una punta di amarezza il conduttore di Tv8 al settimanale.

Ma per fortuna Giovanni Ciacci è la prova che per ogni porta chiusa si apre un portone. E così è stato con Vite da Copertina che gli ha offerto la possibilità di passare da spalla-ospite fisso a conduttore. “Ma al contempo ho trovato una nuova famiglia. Morire e rinascere fa parte della vita e va bene così” commenta l’esperto di stile.

Relax per Giovanni Ciacci

Vite da Copertina gli ha dato molte soddisfazioni e dopo un anno di grandi cambiamenti e nuovi impegni Ciacci ha deciso di staccare la spina per un po’ e dedicarsi una bella vacanza. Il conduttore ha scelto l’esotica località di Sharm El-Sheikh per trascorrere il Capodanno ed accogliere questo 2020 pieno di promesse.

Ritemprato, ora è pronto a tornare al suo programma. “Sono davvero rilassatissimo e ora pronto a ripartire con il mio lavoro“.

Il relax ha era necessario a quanto pare, ogni tanto un po’ di quiete è d’obbligo per tutti, anche per i vip. “Faccio amicizie di continuo e se voglio isolarmi per pensare ai fatti miei riesco a farlo. Un personaggio televisivo non è comunque mai solo…“.