Francesca Cipriani è tornata più sorridente che mai. La prorompente showgirl sta vivendo un periodo positivo nella sua vita grazie a piacevoli novità. A farle tornare il sorriso un nuovo amore e una nuova avventura televisiva. Un amore che Francesca intende proteggere. Questa volta, infatti la Cipriani ci tiene a mantenere il massimo riserbo sulla sua storia e alle pagine di Novella 2000 si limita a dichiarare: “Sto frequentando una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo”. Alla richiesta di rivelare chi è l’uomo che la rende così felice risponde: “Per ora non voglio dire niente…posso solo dire che c’è stato un bacio…vediamo come andrà”.

Francesca Cipriani, felice dopo tanta sofferenza

L’esuberante Francesca Cipriani sembra aver ritrovato la serenità accanto ad un uomo speciale. Finalmente dopo tanto tempo è arrivato l’uomo che sperava di trovare, in grado di farla sorridere. Tempo fa aveva raccontato di aver sofferto molto a causa di esperienze passate che l’hanno portata anche ad un luogo periodo di castità forzata, sempre alle pagine di Novella 2000 dichiarava: “Ho avuto esperienze davvero brutte e ho toccato il fondo.

Adesso faccio a modo mio. Tornerò a essere me stessa solo quando avrò trovato un uomo vero“. E adesso per Francesca Cipriani è arrivato il momento di voltare pagina.

La nuova esperienza televisiva

La Cipriani sta attraversando un periodo positivo anche sul lavoro. La ritroviamo al fianco di Paolo Ruffini nella conduzione de La pupa e il secchione e viceversa, che ha già ottenuto un primo successo negli ascolti. In questa nuova edizione troviamo non solo le pupe ma anche i “pupi”, una novità molto gradita al pubblico femminile di Italia Uno.

La conduttrice pur apprezzando la novità maschile del reality, non si vedrebbe in una storia con uno di loro. Alla domanda se starebbe mai insieme a un “pupo” lei risponde un secco: “Assolutamente no! Già sono “pupa” di mio, se mi metto con un pupo è finita.. I ragazzi sono molto carini, ma il mio uomo ideale è un altro…”

Qualche dettaglio sulla nuova edizione

La neo co-conduttrice non ha voluto svelare nulla sulle prossime puntate, ma ci ha garantito che le risate saranno assicurate: “L’unica cosa che posso dire è che ci sarà da divertirsi tanto..

”. Con una conduzione così brillante possiamo starne certi. Non dimentichiamo che la Cipriani conosce bene le dinamiche del reality, lei stessa vinse la seconda edizione in coppia con il secchione Federico Bianco. Sarà quindi in grado di tirar fuori il meglio e il peggio di tutti i concorrenti?

Aspettiamo la seconda puntata per scoprirlo e per confermare questo primo successo della stagione Mediaset.