Il Grande Fratello Vip incontra Temptation Island nel salotto di Pomeriggio Cinque. In questo universo Mediaset di crossover resta un’unica certezza: Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne, ex concorrente di Temptation Island ed ex fidanzata di Pago è ora al televoto del GF Vip. Il pubblico deciderà se farla rimanere in casa facendola così incontrare con l’ex fidanzato già concorrente ufficiale. Ma c’è chi dice no, ed è il suo ex fidanzato – un altro – Giovanni Conversano, conosciuto a Uomini e Donne circa 10 anni fa. Siete un po’ disorientati?

Proviamo a fare chiarezza…

Cosa succederà al Gf Vip?

Come ricorderete la love story tra il cantante Pago e la Enardu è naufragata a Temptation Island. Lei ne è uscita malissimo, con una importante fetta di pubblico che l’ha riempita di critiche, Pupo compreso. Al contrario, Pago ha suscitato tenerezza e affetto. Così, la produzione del Gf Vip ha deciso di chiamarlo come concorrente e lui ha varcato la soglia rossa con l’intenzione di rifarsi una vita, dimenticare la ex e rimettersi in carreggiata. Peccato che il GF abbia deciso di inserire proprio la Enardu nel cast, anche se sarà il pubblico a decidere se potrà entrare ufficialmente o meno.

In attesa dell’esito definitivo che scopriremo nella seconda puntata, il sentiment generale sembra essere quello della disapprovazione. Tutti vedono l’ingresso della Enardu come un’ingiustizia nei confronti di Pago. E Giovanni Conversano, ex fidanzato della ragazza, mette il carico rilasciando pesanti dichiarazioni a Pomeriggio Cinque sulla “reale natura” della ex.

Autocandidatura di Conversano

“Questa donna è malata di visibilità. Sono solidale con Pago perché so dove vuole andare a parare” ha esordito Conversano dalla d’Urso.

E poi ancora: “Negli anni io ho fatto tanta fatica a ripulire la mia immagine. Lei mi aveva dipinto come un mostro. Io non ho saputo da lei che ci eravamo lasciati, ma da un giornalista”. E intanto, tra una critica e l’altra, scatta velata la proposta: entrare nella casa. Conversano sottolinea: “Vorrei avere la possibilità di parlare con Pago e di dire qualcosa anche a Serena per farla riflettere dopo 10 anni scivola nuovamente sulla solita buccia di banana. So qual è il suo obiettivo ma vorrei parlarne con Serena presente.

Pago è una vittima e un ragazzo straordinario. Vorrei parlargli per aprirgli gli occhi”. L’amo è stato lanciato, vedremo se Signorini abboccherà…