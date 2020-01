Continuano i nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, giunto quest’anno alla sua quarta edizione e condotto da Alfonso Signorini. Dopo che i primi concorrenti hanno varcato la porta della Casa di Cinecittà, questa volta è il turno di Paola Di Benedetto. A seguire Salvo Veneziano e Sergio Volpini, già concorrenti del reality versione non “Vip”: parteciparono infatti nel 2000 alla prima, storica edizione del Grande Fratello. Ma l’attenzione si incentra, successivamente, su un nuovo concorrente: il cantautore Pago.

Serena Enardu in studio: confronto con Pago?

Fra i concorrenti ufficiali di questa edizione del Grande Fratello Vip figura anche Pago.

Per il celebre cantautore l’esperienza nella Casa arriva tre mesi dopo la partecipazione ad un altro reality: Temptation Island Vip. Un’esperienza da dimenticare per Pago, che ha detto addio all’ex fidanzata Serena Enardu dopo 7 anni di amore durante un amaro falò di confronto finale. Il comportamento di lei nel villaggio dei fidanzati non è andato giù al cantautore che ha voluto mettere la parola “fine” ad una storia d’amore caratterizzata da tanti, troppi, problemi di comunicazione e di affinità di coppia. L’esperienza al Grande Fratello Vip potrebbe rappresentare la vera occasione di riscatto per Pago.

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: Serena Enardu, infatti, è presente in studio da Alfonso Signorini e il cantautore non ne sa nulla.

Le confessioni di Serena e Pago

Serena Enardu racconta nello studio del Grande Fratello Vip la sua nuova vita dopo aver detto addio a Pago: “Mi sono chiarita tanto. Dopo tutta la bufera non ero tanto lucida, oggi lo sono ma ci sono ancora punti in sospeso. Noi ci siamo incontrati dopo Tempation a casa mia.

Era una storia che meritava sicuramente di finire in un altro modo. Io difficilmente ammetto di aver sbagliato qualcosa“. Alfonso Signorini, a seguire, isola Pago in una stanza e, collegandosi con lui, lo invita a parlare della fine di questa love story. Il cantautore dichiara: “Al tempo c’era sia rabbia che dolore, poi la rabbia è svanita quasi subito ed è rimasto solo il dolore e tanta delusione. Riattaccare adesso quell’interruttore non mi fa molto piacere, però è la vita. Quando ho rivisto Serena, non ti nego che c’è ancora un grosso sentimento per lei“.

Pupo all’attacco: “Serena alla ricerca di consenso“

Un confronto vero e proprio tra Pago e Serena Enardu non c’è stato, e la ragazza racconta ad Alfonso Signorini la sua reazione alle parole appena pronunciate dall’ex: “È comprensibile che voglia ricominciare, giustamente. Quello che c’è stato è troppo forte e l’ho compreso dopo un po’. Lui vuole ricominciare a vivere però secondo me finchè non si chiude veramente il capitolo fra noi non potrà mai ricominciare a vivere“. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: Signorini, infatti, apre il primo televoto dell’edizione per chiedere al pubblico se Serena Enardu può entrare nella Casa ed avere così un confronto con l’ex, o se invece non merita l’ingresso al Grande Fratello. Sulla questione arriva il commento al vetriolo di Pupo, opinionista del reality: “Credo che Serena sia alla ricerca esasperata di consenso, perché lui ne è uscito bene da questa storia d’amore, lei no. Non vorrei che possa fare ancora del male a Pago“.