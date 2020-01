Karina Cascella, che recentemente ha ricordato il burrascoso rapporto col padre, è tornata nuovamente a parlare del suo rapporto con Maria De Filippi e del loro primo incontro nel 2005, all’epoca di Vero Amore.

Karina Cascella: “Di Maria mi colpì la sua semplicità”

Karina Cascella ricorda l’incontro con la persona che le ha cambiato la vita e cioè Maria De Filippi, conosciuta nel 2005 per il reality Vero Amore che le regalò il successo ma anche colui che sarebbe diventato il padre della figlia Ginevra, Salvatore Angelucci. La Cascella ha raccontato su Instagram come conobbe la conduttrice di C’è posta per te, che tornerà in onda l’11 gennaio.

L’influencer ricorda le emozioni del primo incontro. “Quando sono entrata in quella stanza per il colloquio, dopo aver superato il provino di Vero Amore, mi batteva il cuore fortissimo. Era il mio sogno da sempre vederla, parlarci. E pensavo di non riuscire ad aprire bocca dall’emozione”.

Il rapporto con Maria De Filippi è stato subito molto amichevole e naturale: “Mi sono sentita subito a casa. Ecco cosa mi ha colpito di lei. La sua semplicità. Mi sono sentita come se ci fossimo sempre conosciute”.

Karina Cascella, la foto piccante con Max Colombo

Karina Cascella, lasciato il ruolo di opinionista di Uomini e Donne, è oggi influencer e ospite dei programmi di Barbara D’Urso. Seguitissima sui social, nelle ultime ore sta facendo discutere un suo scatto di Instagram in cui bacia il compagno Max Colombo, con cui a breve convolerà a nozze. Infatti, la foto è stata giudicata molto piccante ma lei stessa, in una Instagram Stories, rivela: “I baci piccanti sono altri”.

Max Colombo è l’uomo che sta facendo battere il cuore a Karina Cascella, che tempo fa ricordava però l’amore per Salvatore Angelucci: “Siamo stati insieme 5 anni e abbiamo avuto e voluto una splendida bimba, Ginevra detta Jinny.

Il più grande amore della mia vita. Poi tra noi è finita ma siamo due persone intelligenti e abbiamo salvato un rapporto in primis per tutelare la nostra creatura” La Cascella, quindi, ha ammesso che il rapporto con Salvatore è disteso e sono amici come una volta.