Sabato 11 gennaio ritornerà su Canale 5 C’è posta per te, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno, saranno tantissimi gli ospiti a prendere parte allo show e nella prima puntata troveremo due volti amatissimi: Johnny Deep e Can Yaman.

Johnny Deep e Can Yaman nella prima puntata di C’è posta per te

Tutto è ormai pronto per il ritorno di C’è posta per te, il programma punta di diamante di Mediaset che è foriero sempre di ascolti da capogiro per il sabato sera dell’ammiraglia. Anche per questa edizione, Maria De Filippi è pronta a calare degli assi da novanta.

La conduttrice ospiterà, di volta in volta, personaggi pubblici importantissimi e amatissimi.

Quindi, tra storie di amori traditi, riconciliazioni, persone che si rincontrano dopo una vita, la conduttrice accoglierà delle vere e proprie stelle. Anche per quest’anno, sono previsti nel salotto di C’è posta per te degli attori di Hollywood. Come anticipato su Instagram dalla pagina ufficiale della trasmissione, si comincia proprio l’11 gennaio con Johnny Deep, star di Edward Mani di Forbici e I pirati dei Caraibi.

Inoltre, stando alle anticipazioni, il pubblico del pomeriggio di Canale 5 potrà ammirare anche Can Yaman, protagonista della soap opera turca Bitter Sweet.

Tutti gli altri vip che vedremo

Questi ospiti famosi, generalmente, fanno parte di “storie di regali”che i parenti dell’ospite organizzano come sorpresa e che creano dei veri e propri momenti di lacrime e commozione per il pubblico. Comunque, i vip a C’è posta per te non finiscono qui. Infatti, dai brevi spot diffusi, si può dedurre che saranno tantissimi quelli a prendere parte allo show. In passato, nel programma di Maria De Filippi, sono intervenuti Julia Roberts, che è stata apprezzatissima ma anche Ricky Martin e i nostrani Claudio Amendola e Gerry Scotti.

Sulla carta, anche quest’anno si preannuncia un’edizione veramente coi fiocchi per C’è posta per te. Secondo un’indiscrezione di Novella 2000, anche una nota influencer, in passato protagonista di Uomini e Donne, potrebbe aver accettato l’invito di Maria.