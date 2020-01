Non c’è che dire l’ingresso degli Highlander all’interno del Grande Fratello Vip ha fatto scattare l’operazione nostalgia. Patrick Pugliese, è uno di questi, insieme a Salvo Veneziano, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia sono noti al pubblico per essere stati ex concorrenti del Grande Fratello nelle prime 4 edizioni italiane del reality. Impossibile non ricordare le loro imprese che hanno reso il format memorabile.

Tra i tanti ricordi quello dell’amicizia tra Patrick e Katia Pedrotti, oggi sposata con Ascanio Pacelli conosciuto proprio nella Casa. In questi giorni la Pedrotti è stata letteralmente assaltata dai ricordi, contattata da follower su Instagram che le inviano fotogrammi dei suoi confessionali con Patrick, rivedendo l’amico ed ex coinquilino tra le mura di quella Casa.

Impossibile per Katia non cedere alla tentazione di ripostare nelle story quei dircet e quei tag, con un solo pensiero: “Come il nostro nessuno mai“. Ma oltre a chi le riporta alla memoria i best moment del suo GF, c’è anche qualche curioso che le chiede se la sua amicizia con Patrick è quella di un tempo.

Il GF di Katia e Patrick

Tanti gli episodi memorabili che hanno segnato il Grande Fratello 4, come la magica suite di Katia e Patrick.

Quell’edizione sicuramente mise in evidenza la grande sintonia tra i due concorrenti, che divennero complici inseparabili, legati da una grande amicizia per tutta la durata dell’edizione.

Katia Pedrotti e Patrick Pugliese

Katia lo sa bene. Ecco perché quando la taggano in una story che la ritrae nel confessionale con Pugliese, al grido di Patrick is back, lei stessa riposta il contenuto scrivendo: “Scusatemi se mi permetto, ma come il nostro nessuno mai“.

Video tra le story di Katia

L’amicizia con Patrick

È proprio vero che l’amicizia tra Patrick e Katia ha fatto storia. Per questo in tanti nostalgici si domandano se il rapporto tra loro sia rimasto inalterato.

A quanto pare Katia avrebbe risposto alla curiosità di un fan che le avrebbe chiesto in maniera diretta “Ciao Katia, con Patrick sei ancora in amicizia come nel 2004?“. La Pedrotti con estrema onestà ha scritto: “No, non come nella Casa“. Una risposta soddisfacente quella della ex gieffina che ha voluto spiegare le particolari dinamiche che si creano all’interno del reality in quei mesi di convivenza forzata dal gioco.

“All’interno ci si unisce molto” ha proseguito Katia. “Ma una volta fuori si ritorna alle proprie vite e abitudini! Rimane il ricordo di aver condiviso qualcosa di magico che non dimenticheremo mai“.