Manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. A condurre la quarta edizione del reality più famoso del mondo ci sarà Alfonso Signorini, affiancato dai 2 opinionisti Pupo e Wanda Nara, moglie del calciatore argentino Mauro Icardi.

Alla sfida si aggiungono 4 ex concorrenti del GF Nip

Le luci della casa si accenderanno mercoledì 8 gennaio, e solo allora inizierà la grande avventura per le 19 celebrità che si sfideranno e si metteranno in gioco per superare tutte le nomination. Un’ulteriore novità annunciata sui canali social della trasmissione è la presenza di 4 “highlander”, ex del Grande Fratello della versione Nip: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

I 4 partecipanti “extra” si contenderanno, fin dall’inizio, i 2 posti disponibili per provare ad unirsi al resto dei concorrenti.

Il giorno tanto atteso è arrivato! 😏

Questa sera #GFVIP vi aspetta in prima serata su #Canale5 e… sui nostri social continuano le presentazioni 😉 pic.twitter.com/dxuJtCQGm0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2020

La presentazione di tutti i partecipanti all’edizione di quest’anno avverrà in 2 puntate: la prima in onda mercoledì 8 gennaio e la seconda venerdì 10. In questo modo sarà possibile conoscere a fondo tutte le celebrities protagoniste dello show. Durante tutto il mese di gennaio ci sarà un doppio appuntamento, vale a dire il lunedì ed il venerdì.

Quindi solo la puntata iniziale si terrà di mercoledì. Inoltre, Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha annunciato che nel periodo di Sanremo su Rai 1, il GF Vip andrà in onda di lunedì.

Le novità sulla messa in onda di questa edizione

L’avventura per gli inquilini della casa più spiata d’Italia durerà circa 3 mesi. Quest’anno, a differenza di quanto avveniva nelle scorse, le ore di diretta su Mediaset Extra non saranno 24 ma 21, e precisamente sarà dalle 9 del mattino fino alle 6 del mattino seguente.

Pertanto, per essere sempre aggiornati sul reality basta solo sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e su Italia 1 alle 18. Inoltre, il GF Vip verrà trasmesso anche su La 5 dal lunedì al venerdì alle 14 ed alle 19:30, sabato e domenica alle 14 e alle 19 e tutti i giorni in seconda serata.