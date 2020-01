Il 2020 ha portato un’ondata di incertezza nei palinsesti Mediaset. Nuovi cambiamenti nelle programmazioni e “a farne le spese” è lo show di Barbara d’Urso.

Un 2020 pieno di novità

Il nuovo anno, in casa Mediaset, si apre con tante novità e alcune incertezze. Nella rete televisiva di Pier Silvio Berlusconi tira aria di cambiamento, tanto che ultimamente i palinsesti dei programmi della prossima stagione sono un po’ incerti. A pagarne le conseguenze è il talk Live – Non è la d’Urso. Inizialmente programmato per mercoledì 8 novembre, il programma di Barbarella vedrà la luce del sole domenica 12 gennaio.

Ripristinato quindi l’orario originario che a novembre non portò molta fortuna alla conduttrice. Il programma dovrà vedersela, anche quest’anno, con i suoi rivali storici che sono Non è l’Arena di Massimo Giletti e Che Tempo che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La prima serata del mercoledì le è stata soffiata da Alfonso Signorini che quest’anno, per la prima volta, presenterà il Grande Fratello Vip. Nelle settimane successive e per tutto il mese di gennaio il reality show sarà, però, trasmesso il lunedì e il venerdì sempre in prima serata.

La foto che fa impazzire i fan

Intanto Barbara D’Urso si gode gli ultimi giorni di ferie e lo fa in una location d’eccezione. Per salutare il nuovo anno la conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso è volata a Dubai. La presentatrice napoletana ha postato una foto sul suo profilo social. Lo scatto la ritrae in riva al mare e struccata. I fan, una volta visto il post, sono impazziti e le hanno lasciato mille messaggi d’affetto.

Tra i vari commenti, quelli che vanno per la maggiore sono: “Sei più bella acqua e sapone” oppure “Sei più bella senza trucco”. La foto ha fatto il giro del web ottenendo migliaia di like.