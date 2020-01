Salvo Veneziano è sicuramente uno dei volti simbolo del reality. Entrato nella Casa del Grande Fratello per la prima storica edizione, ci è tornato martedì scorso dopo 20 anni in veste di Highlander. Gli Highlander sono ex concorrenti del GF che ormai rientrano nella categoria delle celebrità, invitati nella casa per mettere a dura prova gli altri vip. Con lui anche Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini.

Dopo tutti questi anni Salvo non è più lo stesso uomo di quel lontano 2000. Partito come pizzaiolo, oggi è un imprenditore proprietario di una catena di pizzerie.

Anche la sua famiglia è cambiata, crescendo con figli e nipoti. E stavolta per lui, che ha sempre messo la famiglia al centro della sua vita, il distacco è stato certamente più difficile.

Salvo saluta la famiglia

Chi lo conosce bene sa quanto Veneziano ami i suoi figli e i nipoti. Per questo commuove vederlo stretto in un lungo abbraccio alla fermata del treno della stazione di Roma, per salutare la sua famiglia prima di varcare, ancora una volta, quella porta rossa. Potrebbero trascorrere mesi prima di riuscire a stringerli di nuovo e così l’imprenditore li abbraccia forte.

Con un post, il siracusano raccoglie in un mini album tutti i baci e i saluti delle persone che ama.

Salvo Veneziano oggi

Salvo Veneziano, oggi 45enne, 20 anni fa ha sposato la sua Giusy Merendino. La coppia ha 3 figli, 2 nipotini e un terzo in arrivo. A distanza di tutto il tempo trascorso dall’esperienza di quel Grande Fratello numero 1, Veneziano sembra contento e soddisfatto della sua vita oggi, circondato dall’amore e dal calore dei suoi.

La tentazione di tornare nella Casa, però, e rivivere quelle fortissime emozioni, magari con un’ottica ed una prospettiva diversa, è stata forte.

Chissà cosa ci riserverà il nuovo Salvo in veste di Highlander per questo GF Vip.