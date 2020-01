Samanta Togni, ballerina storica del programma di Rai 1 Ballando con le stelle, si prepara alle prossime nozze.

La donna si dice pronta al grande passo insieme al chirurgo plastico Mario Russo e annuncia l’intenzione di voler lasciare il programma di Milly Carlucci.

Un matrimonio in stile gipsy per la coppia

Alla rivista Gente Samanta Togni racconta la forte emozione in vista delle nozze con il suo compagno, Mario Russo, chirurgo estetico che lavora tra Italia e Dubai. La ballerina rivela che si erano conosciuti sul treno Roma-Napoli ed è stato subito un colpo di fulmine.

“Tutto è stato fulmineo: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena”, ricorda Samanta, che poi svela alcuni dettagli del matrimonio, che si terrà il prossimo 15 febbraio.

“Il matrimonio? Sarà una grande festa, con un ricco apericena, il menù sarà umbro con richiami napoletani, per omaggiare le nostre terre natie” svela Samanta.

L’annuncio a sorpresa della ballerina

Ma al settimanale la ballerina fa anche una dichiarazione che farà molto parlare.

Infatti svela di voler abbandonare l’esperienza televisiva di Ballando con le stelle. “Lascio Ballando con le stelle. Mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere”, spiega Samanta, “Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no”.

La ballerina è stata membro del cast di Ballando con le stelle già dalla prima edizione, nel lontano 2005 quando era in coppia con l’indimenticato Fabrizio Frizzi. Nel corso della trasmissione sono stati molti i suoi partner, tra i quali anche Stefano Bettarini.

Con l’ex calciatore la ballerina ha avuto una storia anche al di fuori del programma, finita però in breve tempo.

Ora Samanta dice di voler seguire altri progetti, ma di sicuro le reazioni degli affezionati del programma non si faranno attendere dopo questa notizia.

*immagine in alto: Instagram/Samanta Togni