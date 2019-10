Dopo l’annuncio delle nozze, svelata la data dell’appuntamento all’altare per Samanta Togni e Mario Russo, chirurgo plastico dalla brillante carriera che ha stregato la ballerina e volto noto di Ballando con le Stelle. La loro è una favola d’amore moderna, nata via social e diventata il capitolo della svolta per entrambi. Il giorno del ‘Sì’? Lo ha svelato la futura sposa a Eleonora Daniele, durante la puntata di Storie Italiane del 24 ottobre scorso.

Samanta Togni: la data del matrimonio

Il fidanzato c’è, l’amore c’è, il sorriso e la voglia di essere felici pure: sono gli ingredienti della nuova vita di Samanta Togni, che coronerà il suo sogno romantico con il compagno, Mario Russo, indossando l’abito da sposa.

Archiviata la pagina sentimentale del passato, tutto sembra volgere verso un capitolo entusiasmante in cui la ballerina (reduce dalle incursioni livide di alcuni hater sui social) ha scelto di non rinunciare a se stessa e alle sue esigenze in fatto di felicità.

Quest’ultima ha il volto dell’affascinante medico che ha rapito il suo cuore, e che tra pochi mesi sarà ufficialmente suo marito. C’è anche la data del matrimonio: il 15 febbraio. A rivelarlo è stata la stessa ballerina, nel corso dell’intervista rilasciata a Storie Italiane in cui ha ripercorso le tappe salienti della loro love story.

Le nozze “all’improvviso”

Samanta Togni ha confessato che le nozze non erano tra le sue priorità, almeno non prima di incontrare l’uomo che le ha fatto perdere la testa e dire ‘Sì’.

In studio grandi emozioni per la ballerina, perdutamente innamorata del suo Mario Russo. Un sentimento ricambiato dal chirurgo, che sembra aver rotto ogni indugio nel cuore della sua compagna.

Eleonora Daniele ha poi riservato una sorpresa alla sua ospite, mandando in onda un videomessaggio del papà di Samanta Togni: “Io non posso che condividere le tue scelte, non posso che augurarti un’ottima vita e grazie ancora per tutte le soddisfazioni che ci hai fatto provare“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Samanta Togni, dimensioni modificate