Una prima puntata all’insegna delle forti emozioni a C’é posta per te. Queen Mary fa incetta di share e resta seduta ben salda sul trono di regina dello showbiz e di Mediaset. L’utilma struggente storia raccontata durante il programma è quella di Luciano e Camilla, padre e figlia accomunati dal dolore di una gravissima perdita; quella di Lucilla.

Per ringraziare la figlia della sua vicinanza, Luciano ha chiesto l’aitudo di Maria De Filippi per farle un regalo: l’incontro con Luca Argentero e Cristina Marino.

La storia di Luciano e Camilla

Luciano ha 67 anni e da quattro anni è su una sedia a rotelle.

È stato proprio lui a raccontarlo per voce di Maria De Filippi, una mattina si è svegliato e non ha sentito più le gambe. Luciano, parlando di quei primi momenti ha raccontato: “Con lei non mi sentivo disabile. Camminavo perché lei mi spingeva. Mi sentivo come tutti gli altri”.

Purtroppo però, capita a volte, che il destino sembri amare accanirsi su determinate persone. Nel 2017, in un giorno come tanti, mentre Lucilla spingeva la carrozzina ha avvertito un dolore al petto e all’anca.

Nel giro di poco arriva la diagnosi, si tratta di un male terribile che in pochissimo si porta via Lucilla, lasciando Luciano e Camilla, figlia della coppia in un posto un po’ più buio.

L’amore di Camilla per il papà

Senza alcuna esitazione, la giovanissima Camilla, poco più che 20enne, ha preso il posto della mamma in tutto e per tutto, occupandosi del papà. Camilla ormai vive per entrambi e sembra quasi annullare la sua vita, ma senza mai perdere il sorriso.

Luciano però per lei non vuole questo, ma molto di più.

Vorrebbe vedere la figlia prendere il volo, come quelle belle farfalle che tanto amano e che, ogni volta che vedono, fa pensare loro all’amata Lucilla. Con l’aiuto di Maria, Luciano racconta a Camilla la storia del loro amore, “assoluto”. Da papà orgoglioso le dice: “Da lei non poteva che nascere che un fiore come te. Per far soffrire meno te, il buon Dio avrebbe dovuto prendere me e lasciarti lei. (…) Noi chiedevamo alla vita solo di restare insieme per sempre”.

L’incontro con Luca Argentero e Cristina Marino

Come accennato in precedenza, ospiti di questa prima puntata, oltre a Johnny Depp, anche Luca Argentero e Cristina Marino.

I due sono stati visibilmente toccati dalla storia di Luciano e Camilla e hanno ringraziato per essere lì con loro. “Siamo contenti di aver fatto parte di una storia d’amore”, ha detto l’attore che, insieme alla fidanzata, ha regalato a Camilla una collana con tre ciondoli, una L, una farfalla e un cuore. La loro generosità non si è fermata qui, gli attori hanno parlato tanto con Camilla, facendole capire che è giusto vivere la sua vita da 20enne e, in accordo con Luciano, le hanno regalato una serie di pacchetti viaggio per week end fuori porta da usare con il fidanzato.

Alla fine la busta si apre e Luciano, commosso, dice alla figlia: “Camilla sei la mia figlia speciale unica, io vivrò fino all’ultimo solo per la tua felicità perché ti amo tanto”. La puntata si è dunque conclusa tra lacrime di commozione di affetto e il sorriso di Maria che da appuntamento alla prossima settimana.