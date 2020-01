Christian De Sica sarà al Festival di Sanremo 2020. È stato lui stesso ad annunciarlo durante la trasmissione Viva Sanremo su Radio 2.

De Sica nella serata finale del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2020 è ai nastri di partenza e cominciano ad esserci numerose indiscrezioni su quello che vedremo nelle serate della kermesse. Dopo essere stati annunciati, non senza polemiche, i cantanti da parte da Amadeus, trapela il nome di chi salirà sul palco col conduttore nell’ultima serata: Christian De Sica. L’attore, che potremmo rivedere al cinema con Massimo Boldi, ha annunciato a Pino Strabioli a Viva Sanremo la sua partecipazione nella serata dell’8 febbraio.

De Sica ha detto che in passato gli avevano già proposto la conduzione ma era occupato, una volta con le riprese di Natale sul Nilo e successivamente aveva paura di farlo. Ecco cosa ha dichiarato: “Se me l’offrissero oggi lo farei. Quest’anno sarò presente per la serata finale insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi.”

Il gruppo avrà un ruolo ben preciso: “Insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop’, quindi parteciperò come cantante!”.

Christian De Sica, gli esordi e i prossimi progetti

Christian De Sica, in questo momento, è a teatro con lo spettacolo Christian racconta Christian. L’attore ha rilasciato un’intervista a Leggo in cui si è raccontato a tutto tondo. Ha iniziato la sua carriera a 18 anni, alla morte del padre si è ritrovato un mestiere tra le mani e pian piano si è ritrovato prima in tv e poi al cinema. “Ero un ragazzo che doveva confrontarsi con una figura paterna importante e tra gli addetti ai lavori c’era molto scettiscismo.

Non è stato facile. Poi, piano piano ce l’ho fatta” ha rivelato De Sica. Oggi, anche suo figlio Brando sta seguendo le sue orme, come regista, ma si sta confrontando con i suoi stessi problemi, essendo sia nipote che figlio d’arte.

Nel frattempo, De Sica, dopo il teatro si dovrà fermare per un po’ proprio per Sanremo e per la presentazione del nuovo film di Fausto Brizzi in uscita a Febbraio.