Tra i protagonisti più apprezzati e conosciuti del Minimodo di Avanti un Altro, Franco Pistoni è anche un noto attore di teatro, cinema e TV. Scelto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per il ruolo di Iettatore fin dal 2012, scopriamo assieme alcune informazioni in più sull’attore.

Chi è lo Iettatore di Avanti un Altro

Nato a Rieti il 6 marzo 1956, Franco Pistoni non è solo lo Iettatore di Avanti un altro, ma anche un attore molto apprezzato, musicista e poeta. A tal proposito dovete sapere che lo Iettatore di Avanti un altro suona il bassa e il contrabbasso.

Ha anche pubblicato quattro raccolte di poesie, ovvero L’acustica del Mar Egeo, Emporio di Razza Risonanze di Costola, Delle Nuvole ogni Sera e Resiste.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece si sa davvero poco. Pur condividendo spesso scatti della propria vita quotidiana su Instagram, infatti, non vi è nulla che lo immortali con i propri famigliari. Ha una figlia di nome Chandra che si è laureata nel 2018 in Arti e Scienze dello Spettacolo. Grande amante degli animali, sembra che all’attore piacciano in particolar modo i gatti che non a caso appiano in molte foto del suo profilo Instagram.

La carriera di Franco Pistoni

Lunedì 6 gennaio 2020 è iniziata la nuova edizione di Avanti un altro e gli spettatori hanno potuto assistere al ritorno sul piccolo schermo dei vari protagonisti del Minimondo. Tra questi Franco Pistoni, l’uomo che ormai da diversi anni veste i panni dello Ietattore. In molti lo conoscono solo per questo ruolo, ma in realtà Pistoni è un artista poliedrico. Oltre a lavorare in televisione, infatti, è anche un attore di teatro e cinema, tanto da aver avuto l’occasione di lavorare con molti autori e registi famosi.

Nel 1986, ad esempio, è stato contattato da Jean-Jacques Annaud per il film Il nome della rosa, al fianco di Sean Connery. Tra le altre esperienze lavorative dell’attore, si annovera anche la partecipazione a diversi film, al fianco di artisti come Massimo Troisi, Matteo Garrone e Giulio Base.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, inoltre, ha anche preso parte ad un episodio de I ragazzi della 3ª C e uno di Don Matteo 4.

Dal 2012, quindi, interpreta lo Iettatore ad Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis, che ha sicuramente contribuito ad accrescere la fama dell’attore.