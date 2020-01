Al Grande Fratello Vip iniziano a crearsi le prime dinamiche, il gruppo sta iniziando a entrare in sintonia. Nelle ultime ore, alcuni concorrenti hanno partecipato al gioco di “obbligo e verità” facendo scattare un bacio tra Adriana Volpe e Pago. Tuttavia, Roberto Parli, il marito della donna, non l’ha presa affatto bene.

Adriana Volpe bacia Pago

Il Grande Fratello Vip è cominciato da poco meno di una settimana ma gli animi si stanno scaldando sia dentro che fuori la casa. Alcuni dei concorrenti, tra cui Rita Rusic, Antonella Elia, Pago e Adriana Volpe, hanno partecipato al gioco di “obbligo e verità”.

Proprio la Elia ha fatto scattare il bacio tra Pacifico Settembre, fresco di confronto con la ex Serena Enardu, e Adriana Volpe. Tutto si è svolto in una manciata di secondi, è stato un bacio a stampo, tanto che alcuni dei concorrenti, la stessa Rita Rusic non si è accorta di nulla. Il bacio tra Pago e Adriana Volpe, seppur per gioco, è stato il primo di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

La reazione del marito della Volpe

Tuttavia, se Pago è ormai single, la Volpe è sposata e il marito Roberto Parli ha pubblicato un post polemico su Instagram, sconvolto da quanto avvenuto.

“Grande Bordello! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco ‘obbligo o verità’ mi sembrava il gioco dell’oca, con l’oca numero uno, chi ha dato l’obbligo”: sono state la parole dell’uomo.

Il marito di Adriana Volpe contro Antonella Elia

Roberto Parli ha continuato la sua sfuriata, dimostrandosi, quindi, particolarmente geloso. Ha attaccato Antonella Elia, colpevole proprio di aver iniziato il gioco. Quindi, la paperina della casa è già entrata nelle sue antipatie.

L’imprenditore, nel suo post, ha continuato: “Sicuramente la parola ‘rispetto’ viene spesso dimenticata. Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare e difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini! Grazie!”. Infine, ha suggerito di giocare ad altri giochi come Trivial Pursuit e Mikado. Questa vicenda avrà degli strascichi nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip?