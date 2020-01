Romantico epilogo dopo la sfuriata: è l’esito della querelle innescata da Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, dopo il bacio tra la conduttrice e Pago al Grande Fratello Vip. Se di ‘lieto fine’ vero e proprio, forse, non si può ancora parlare, è chiaro che l’uomo spiazza tutti dopo aver dato libero sfogo alla gelosia e alla rabbia contro Antonella Elia, ‘rea’ di aver dato il via al gioco in cui è scattato il contatto tra i due concorrenti. Su Instagram spunta una foto a tinte rosa tra marito e moglie, e una dedica che vorrebbe spazzare via ogni alone di crisi coniugale all’orizzonte.

Il marito di Adriana Volpe smorza i toni

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, la butta sul romanticismo e spegne così l’incendio mediatico esploso intorno al bacio tra la conduttrice e Pago. Un contatto di labbra avvenuto nella casa del GF Vip, durante il gioco ‘Obbligo o verità’, che lo aveva mandato su tutte le furie, prima del rientrato allarme con tanto di dedica al miele sui social.

A smorzare i venti di tempesta ci ha pensato proprio lui, con un messaggio indirizzato alla presentatrice attraverso il suo profilo Instagram: “Fianco a fianco sempre insieme, anche quando siamo distanti“.

La sfuriata dopo il bacio con Pago

A poche ora dal via, il Grande Fratello Vip 2020 si è vestito di un contorno polemico proprio con le parole usate da Roberto Parli a margine del bacio tra sua moglie e Pago.

Un gioco capace di scatenare l’ira funesta del marito che, con un piccato ritratto dell’accaduto, ha svelato la sua rabbia scagliandosi contro Antonella Elia. È stata quest’ultima, infatti, a innescare tutto durante il gioco ‘Obbligo o verità’ dentro la casa di Cinecittà, invitando la Volpe a baciare il coinquilino.

“Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco “obbligo e verità” mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie!!

Ps: giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Roberto Parli, dimensioni modificate