I fan di Amadeus e del programma i Soliti Ignoti si devono rassegnare, almeno per due giorni dovranno rinunciare al loro programma preferito. Il conduttore deve cedere il posto i fan di calcio e della Coppa Italia.

Stop ai Soliti ignoti

Il 14 e 15 gennaio 2020 i Soliti ignoti dovranno fare un passo indietro. Certamente questo è un periodo molto pieno per Amadeus che probabilmente sfrutterà questa piccola pausa che gli viene concessa per concentrarsi sul Festival di Sanremo. Nelle prossime sere, su Rai1, andranno in onda due partite di Coppa Italia.

Nella serata di giovedì tutto tornerà regolarmente e i fan di Amadeus potranno giocare al loro show preferito.

Amadeus invita Mara Venier al Festival

Intanto fervono i preparativi del Festival di Sanremo. Amadeus in persona ha invitato Mara Venier, nel corso del programma Chiamate Mara 3131, in onda su Radio 2, ad affiancarlo durante l’ultima serata del Festival. Zia Mara comunque non ha avuto dubbi e ha immediatamente risposto: “Ci sarò. Per me sarà un onore“. Per le ultime novità su quanto accadrà sul palco dell’Ariston bisognerà attendere la conferenza stampa, tra qualche ora.

Intanto la conduttrice durante Domenica In ha difeso a spada tratta il conduttore, suo amico e collega, dalle critiche: “Sono luoghi comuni, si chiama qualunquismo. Amadeus è un grande professionista e lo ha dimostrato, inoltre è amato dal pubblico“. Poi ha spiegato il suo pensiero, per chiarire la sua posizione: “Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi. Non ripetiamolo“.