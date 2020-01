Ancora tantissime le novità che devono giungere da Sanremo in merito alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Le ultime indiscrezioni riguardano la partecipazione di Mara Venier che stando a quanto diffuso sinora, apparirà sul palco dell’Ariston nel corso della serata finale al fianco di Amadeus.

Festival di Sanremo: arriva Mara Venier

Manca sempre meno all’inizio dell’evento dell’anno, il Festival di Sanremo. Mentre la cittadina ligure si appresta ad essere affollata da turisti, spettatori, vip e cantanti, continuano ad arrivare indiscrezioni su chi parteciperà e chi invece, non apparirà, sul palco dell’Ariston.

Sciolta la riserva sui big che concorreranno per aggiudicarsi l’ambita competizione sanremese, sembra ora farsi strada anche una nuova voce che pare non debba attendere ulteriori conferme. Anche Mara Venier varcherà la soglia dell’Ariston in veste di ospite-spalle e lo farà presumibilmente al fianco di Amadeus nel corso dell’ultima serata della 70esima edizione che vedrà la premiazione del cantante vincitore.

La scelta di Amadeus per l’ultima serata

Amadeus è stato il primo ad avanzare l’invito a Zia Mara nel corso del programma Chiamate Mara 3131, in onda su Radio 2.

E se Amadeus chiama, Mara Venier risponde: “Ci sarò. Per me sarà un onore“, ha risposto subito la conduttrice di Domenica In che non sembra averci pensato troppo prima di accettare l’invito al Festival di Sanremo oltretutto per la serata oggettivamente più importante di tutte, l’ultima. Intanto si attende la conferenza stampa prevista per domani, 14 gennaio alle 12:30, durante la quale verrà annunciato il cast scelto da Amadeus sciogliendo così anche la riserva su quali saranno le donne del Ponente per la 70esima edizione.

Confermata anche la presenza a Sanremo di Christian De Sica che ha annunciato di essere presente all’Ariston: “Sarò presente per la serata finale insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi”.