Non tutto il male vien per nuocere, e dopo aver sofferto molto dopo la decisione presa dalla Rai, in tempi di palinsesti, sulla sua “esclusione” dai progetti televisivi, Antonella Clerici può dire di averne tratto alla fine un beneficio. La sua partecipazione al Festival di Sanremo? Ancora molta incertezza a riguardo ma non è ancora detta l’ultima parola.

Antonella Clerici, la pausa forzata ma salvifica

Tutti ricorderanno l’amaro in bocca con cui Antonella Clerici aveva proferito parola circa la sua “esclusione” da quel palinsesto della Rai che sembrava non averle lasciato un posto.

Una delusione che tuttavia la conduttrice ha saputo girare a suo favore e l’allontanamento, forza o no, dal piccolo schermo le ha permesso di godersi la vita lontano dalle telecamere in compagnia delle persone che la amano, assaporando il tempo con loro, ricoprendolo e facendolo diventare la sua forza. Come la stessa conduttrice ha infatti dichiarato a Chi: “La pausa mi ha permesso di vivere più a fondo l’amore per mia figlia Maelle“. E non solo Maelle. Lo stop ha infatti permesso alla Clerici di godersi al meglio anche il tempo al fianco di Vittorio Garrone, il suo compagno: “Grazie allo stop dalla tv ho potuto vivere più intensamente anche il mio amore per Vittorio“.

Il futuro della Clerici tra Festival e un nuovo talent

Tornando però a discorrere sul Festival di Sanremo 2020, ancora non è sicura la presenza o l’assenza di Antonella Clerici. Sempre a Chi infatti la conduttrice spiega come la proposta ci sia stata in passato ma che manchi dei termini di definizione. “Amadeus mi ha accennato qualcosa – chiosa la Clerici – Se mi vorrà io per lui ci sarò.

Questo, però, dovrà essere il suo Festival di Sanremo: dovrà essere lui a brillare“. E se Sanremo non dovesse andare in porto, c’è sempre un altro progetto in ballo che arriverà in primavera: “Farà un talent musicale come Ti lascio una Canzone – svela la Clerici – Mi piace lavorare con i bambini e mi è piaciuto lavorare anche con gli adolescenti a Sanremo Young, anche se poi il programma non è andato avanti“.