Anche Mara Venier e Domenica In stanno entrando nel vivo della febbre da Festival di Sanremo. La conduttrice e i suoi ospiti hanno cominciato ad occuparsi dell’organizzazione e dei cantanti in gara. Intanto, assicura Ansa, sono stati confermati Fiorello, Roberto Benigni, Tiziano Ferro e Christian De Sica.

Amadeus e Fabrizio Frizzi

A Domenica in Roberto D’Agostino ha criticato la presenza di Amadeus alla conduzione di un Festival così difficile. “Amadeus da solo non sarebbe stato in grado di reggere un microfono. Da solo non sarebbe andato, per questo vuole qualcun altro“, ha detto.

“No Roberto, non sono d’accordo“, lo interrompe la conduttrice alzando i torni della puntata, “Sono luoghi comuni, si chiama qualunquismo. Amadeus è un grande professionista e lo ha dimostrato, inoltre è amato dal pubblico“. Poi spiega il suo pensiero, per chiarire la sua posizione: “Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi. Non ripetiamolo“.

Le donne al Festival

Oltre ad Amadeus chi ci sarà al Festival? Sarebbero confermati i nomi di Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez. Per la felicità dei fan ci saranno anche Al Bano e Romina.

La partecipazione della ex di Albano Carrisi è stata messa in dubbio fino all’ultimo, tanto che anche Malgioglio aveva tentato in tutti i modi di convincerla. Possibile anche la partecipazione di Massimo Ranieri e Fabio Rovazzi.