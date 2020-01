View this post on Instagram

E' meraviglioso , ogni volta che entrò in uno studio di registrazione dove ho passato degli anni bellissimi in contatto con i cantanti più celebri del nostro Paese e non…Ieri ho provato una bella emozione non appena ascoltavo il bravo Albano interpretare uno dei miei testi…poi e' stata la volta di @rominapowerofficialfanclub e tutto diventava magia. Non chiedetemi se andranno a #sanremo o meno…Sara' Amadeus a comunicarlo e non certamente il sottoscritto.. La mia canzone con musica di Summa e' la più papabile qualora la coppia più celebre …decidesse di partecipare alla grande Kermesse . Con Romina ci siamo divertiti a cambiare insieme una frase con un 'altra. Ancora qualche giorno e sapremo come andra' a finire. Per il momento un kiss a voi tutti. @rominaspower