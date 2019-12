Finiti nella lista degli ospiti d’onore della kermesse sanremese, Albano Carrisi e Romina Power annunciano che la canzone è già pronta ma la cantante ancora non sa se salirà sul palco.

Il ritorno di Al Bano e Romina

Il ricordo di Al Bano e Romina che, sul palco sanremese del 1982, cantano Felicità ha fatto la storia della musica italiana. E quest’anno, nel 70esimo compleanno della kermesse, i fan potranno rivivere quell’emozione unica. La celebre coppia, infatti, è stata invitata tra gli ospiti d’onore dell’edizione di Sanremo 2020. Mentre il cantante ha da subito confermato la sua presenza, Romina sembra essere meno convinta.

A correre in soccorso ai fan, che si augurano di vederli sul palco insieme, è stato Cristiano Malgioglio. Il paroliere televisivo, infatti, è l’autore della canzone che i due artisti saranno chiamati ad interpretare sul palco dell’Ariston. “Spero di convincere Romina a partecipare al Festival di Sanremo. Insisterò moltissimo e spero di riuscirci anche se so che lei ha una personalità molto forte”, ha dichiarato Malgiogio ad Adnkronos. Il cantautore ha poi aggiunto: “Il 31 dicembre saremo insieme a Potenza per il tradizionale concerto di fine anno che presenterà Amadeus.

Sarà anche un’occasione per parlare direttamente con lei”.

La canzone c’è

Intanto iniziano a trapelare alcune indiscrezioni riguardanti la canzone. Il testo, scritto per loro da Malgioglio, sarebbe già stato registrato da Al Bano negli scorsi giorni. “Romina dovrebbe mettere la voce la prossima settimana – ha dichiarato il conduttore più in voga della tv dei nostri giorni – Inoltre lo ha anche ritoccato con qualche frase più congeniale a lei”. Il paroliere, infine, non si è lasciato sfuggire degli apprezzamenti sulla scelta della conduzione dello show musicale affidata ad Amadeus: “Sono sicuro che ci saranno delle bellissime canzoni perché lui è una persona che si intende molto di musica”.