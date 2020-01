Dopo le conferme sulla rosa di cantanti in gara a Sanremo 2020, spunta la lista degli artisti che sarebbero stati esclusi dalla kermesse. Ogni anno, il Festival della Canzone italiana genera curiosità ma anche una scia di fisiologiche delusioni tra big e talenti emergenti che non riescono a superare lo scoglio della selezione per l’Ariston. E l’edizione targata Amadeus avrebbe lasciato fuori tanti grandi nomi.

Gli esclusi da Sanremo 2020

Da Lisa a Paolo Vallesi, passando per Marcella Bella, Irama e Gerardina Trovato (che di canzoni ne avrebbe presentate ben 24), la lista degli esclusi dal Sanremo targato Amadeus sarebbe piuttosto nutrita e fonte di polemiche, in primis da parte di alcuni dei diretti interessati.

Sui social, alcuni di loro si sono scagliati apertamente contro il rifiuto per l’Ariston, ma secondo il settimanale Chi, come riporta Il Fatto Quotidiano, sarebbero molti i cantanti rimasti fuori dalla kermesse. Oltre 200 i brani arrivati al vaglio della direzione artistica del Festival, 24 i big che approdano alla gara. Per tutti gli altri nessuna possibilità e un grande sogno che sfuma.

Stando a quanto emerso sul settimanale di Signorini, dunque, tanti nomi importanti sono rimasti fuori dalla rosa di artisti in gara nella 70esima edizione.

Marcella Bella è tra coloro che hanno affidato ai social una lettura pungente dopo il ‘no’ della commissione del Festival. La cantante ha pubblicato una foto di tanti anni fa, corredata da un hashtag che sembra dirla lunga sulla sua visione della situazione: “#quandosanremoERAsanremo“.

I nomi di chi non ci sarà

Non salirà sul palco dell’Ariston Lisa, vincitrice di Ora o mai più, così come altri artisti che avrebbero presentato la loro candidatura senza successo.

Secondo Chi, si tratterebbe di Stash dei The Kolors, Irama, Bianca Atzei, Michele Bravi, Shade.

Tra i non ammessi figurerebbero anche Fred De Palma, Lorenzo Fragola, Noemi, Chiara Galiazzo, Giusy Ferreri, Rocco Hunt, Giovanni Caccamo e Lorenzo Licitra.

Poi ancora i nomi di Massimo Di Cataldo, Mietta, Irene Fornaciari, Ivana Spagna, Alberto Fortis, Silvia Salemi. Da gran parte di loro nessuna conferma o smentita, ma è chiaro che una delle sfumature inevitabili dell’evento è proprio quella della delusione di chi non potrà esibirsi.