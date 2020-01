Ilary Blasi ritorna da Fazio, in quel luogo televisivo dove la sua carriera è decollata. Prima ancora dei figli, prima del passaggio a Mediaset e prima di Filippa Lagerback. La sua incursione a Che Tempo Che fa, nella puntata di ieri, ha permesso ai fan di fare il punto su alcuni aspetti della vita privata della conduttrice ma, soprattutto, ha restituito a tutti un’immagine della Blasi fresca, spontanea e divertente, lontano da quella stanca e un po’ infastidita degli ultimi GF Vip.

La Blasi parla del quarto figlio

Invitare Ilary Blasi per un’intervista significa prendere tutto il pacchetto: Totti compreso.

Nonostante la conduttrice si sia detta imbarazzata di venire spesso interpellata sul conto del marito, Fazio non si è limitato nell’entrare con tutte le scarpe nella vita di coppia dei due. La Blasi, che ha raccontato di ricevere persino delle telefonate da sconosciuti che le chiedono di salutare il marito, ha provato a rispondere alle domande di Fazio che scherzava su una sua futura e prossima gravidanza. Dopo aver provato a “rimbalzare” la domanda (“Chiedilo a Francesco”), la Blasi ha dichiarato di non voler nemmeno pensare ad un quarto figlio.

“Ho finito gli ovuli! Li ho persi!” ha detto tra le risate del pubblico”. “Francesco vuole il quarto? Vabbè Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è un bel numero, è il giusto compromesso. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!” ha poi concluso scherzando.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Blasi e Signorini: un confronto impietoso

Una Blasi a ruota libera che non si è concessa mezze misure e ha creato un clima spontaneo di grande divertimento: “Nella scala dei piaceri, io preferisco il cibo, a me piace mangiare!

Cosa viene dopo? No, non lo posso dire!” e poi ancora la prima volta che ha provato a fare un’iniezione alla suocera, i racconti delle serate noiose passate con i giochi da tavola e quelli divertiti durante gli infortuni di Totti: “Per un’unghia incarnita arrivano i Nas, i Ris, tutti!”. Un bel colpo della Rai che involontariamente (?) mostra uno dei nervi scoperti del competitor: i problemi del GF Vip. Se il cast funziona, il nuovo conduttore lo fa molto meno e l’ironia della Blasi (che ha condotto il reality per anni e già molti rimpiangono sui social) mette sul piatto un confronto (almeno per ora) impietoso.