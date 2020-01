La modella e attrice venezuelana Aida Yespica si è raccontata nel corso del programma Rivelo. Con Lorella Boccia, è tornata anche su quelli che la showgirl ha definito come errori del passato, come l’aver avuto un amore folle per una donna famosa.

L’errore del passato di Aida Yespica

La trasmissione Rivelo in onda su Real Time si sta imponendo come vetrina per famosi volti noti del panorama italiano femminile, uno spazio in cui raccontarsi e confessare il dietro le quinte di carriere e vite private. Dopo le parole di Aida Yespica sul figlio Aron e su Lele Mora, la modella venezuelana nel corso di quell’intervista ha rivelato anche alcuni “errori del passato“, come da lei definiti.

Tra questi, ci sarebbe un amore omosessuale per una donna.

La rivelazione: l’amore folle per una donna famosa

Aprendo il libro dei ricordi e delle confessioni sul passato, la 37enne Aida Yespica, madre di un bambino avuto con l’ex calciatore Matteo Ferrari rivela di aver fatto molti errori nel suo passato. Tra questi, dice: “Ho amato una donna, ho avuto un amore folle per una donna“.



La venezuelana insiste a chiamarlo errore e Lorella Boccia reagisce: “Perché un errore? Hai amato una donna, una persona, un individuo. Parliamo di amore, non di un errore“. Gli chiede quindi chi fosse lei e Aida Yespica risponde: “Non posso dirlo , è un personaggio famoso“.

Resta quindi il mistero su quello che lei definisce un errore del passato, un amore folle per una donna molto famosa. Sale la curiosità, destinata pare a rimanere inappagata.

