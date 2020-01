70 mila follower e non sentirli. Potrebbe essere questo uno dei slogan di Licia Fertz, la nonna più social d’Italia che si è imposta alle cronache grazie al canale Instagram aperto dal nipote. Iniziato come un gioco per combattere la depressione, Licia ha ottenuto enorme successo e ora punta ad altre comodità della vita moderna.

Il canale Instagram aperto per gioco

Nella sua biografia di Instagram, Licia Fertz si definisce come una “accidentale ed attempata modella e influencer“. Nata nel 1930, la sua simpatica storia ha attirato l’attenzione di stampa e televisione italiana: è stata intervistata dalle Iene, ma anche da Mattino Cinque, dove recentemente ha raccontato di nuovo la sua storia.



Dietro il suo successo c’è il nipote: “È nato per gioco, io neanche lo sapevo. Dopo che è morto mio marito ero convintissima che il mio ciclo di vita fosse finito“. Quindi la prima foto, poi caricata su Instagram e il boom di follower: dopo 3 anni il canale “Buongiorno Nonna” ha raccolto 73 mila e 400 seguaci. Il primo post recitava: “Ciao Instagram! C’è posto per una ragazza di 88 anni?

“. Da allora decine di foto, migliaia di like e il sorriso sul volto della tanto amata nonna.

90 anni, innamorata della tecnologia

Che Licia sia una 90enne atipica lo si capisce anche dal suo rapporto con la tecnologia. La signora infatti è in possesso di un dispositivo Alexa, il sistema per la casa comandato con la voce e che permette di eseguire numerose azioni. Licia infatti può far partire la musica, spegnere o accendere dispositivi e molto altro. Ora ha anche un obiettivo ben dichiarato: la carta di credito.

“È importantissima – dice a Mattino Cinque – e tanto semplice. Abbiamo passato una guerra e abbiamo paura di una carta di credito?“.

Un atteggiamento vitale e propositivo che si distacca dalla consueta immagine degli ultra 80enni, consuetamente restii al progresso tecnologico. La storia di Licia Fertz ricorda un po’ quella di Hattie Retroage, l’83enne che ha 3 rapporti sessuali a settimana. Campi di interesse diversi, chiaramente, ma la stessa vitalità e voglia di stare al passo coi tempi.

Un post di Buongiorno Nonna: