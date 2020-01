Marica Pellegrinelli – dopo dieci anni e un matrimonio – se ne va dalla vita di Eros Ramazzotti. E lo fa senza un pezzo dedicato tipo Più bella cosa e con un foglio di via firmato dal cantante in cui afferma: “Non sono depresso, sono felice”.

Le parole di Eros

La scorsa estate, a luglio esattamente, Ramazzotti e Pellegrinelli annunciavano la rottura e la separazione. Un addio estremamente difficile, acuito da una promessa solenne (infranta) e da due figli. I due però hanno sempre evitato toni melodrammatici, anzi, hanno quasi minimizzato.

In un’intervista la modella diceva che in fondo “la vita va avanti, il resto migliora sempre”, oggi Eros – intervistato da Chi – fa il paio con le frasi della ex affermando di essere addirittura in una fase felice. Al settimanale ha detto: “Non sono depresso, sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”. Accanto alla Pellegrinelli c’è ora l’imprenditore Charley Vezza, Ramazzotti – al momento – non ha invece nessuno di ufficiale da presentare e si dedica ai figli con cui ha trascorso un po’ di tempo alle Maldive.

La botta, il cantante, l’ha avvertita, ma sembra essere in fase di guarigione: “Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro te. E dietro le mie spalle ci sono tre figli meravigliosi, oltre sessanta milioni di dischi venduti e un pubblico disseminato nel mondo che conosce le mie canzoni e mi segue da trent’anni.

Che cosa potrei volere di più?”.

Rispetto e priorità ai figli

I figli restano al centro dei due che restano una famiglia senza più essere una coppia. Dieci anni che hanno lasciato un profondo senso del rispetto che Eros tiene a sottolineare: “Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati, il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone.

Sapete per caso di chi è?”.