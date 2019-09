In una lunga intervista apparsa sulla rivista Grazia, Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha raccontato la sua nuova vita dopo la separazione.

Dal cantante la modella ha avuto 2 figli ed è con loro che appena può si rifugia in campagna, in una casa nella regione della Franciacorta, in quei territori dove è cresciuta da bambina. E intanto la Pellegrinelli apre le porte del suo cuore ad un nuovo amore, quello con Charley Vezza.

Ritorno alle origini

Da ragazza, avendo deciso di intraprendere la carriera della passerella, Marica fu costretta a trasferirsi a Milano, capitale italiana della moda. Il capoluogo meneghino divenne così la sua città d’adozione.

Ma la Pellegrinelli non ha mai dimenticato le sue origini. “La mia vita è a Milano che ho scelto come città d’adozione quando ho iniziato il mio mestiere di modella. Ma saper di poter raggiungere in meno di un’ora un territorio incantato come la Franciacorta è un pensiero che mi coccola” ha dichiarato alle pagine del settimanale Grazia.

Marica Pellegrinelli. Fonte foto: Grazia

Nata a Bergamo, la modella ha trascorso l’infanzia nei territori della Franciacorta, l’incantevole campagna che si estende da Brescia al lago d’Iseo. I ricordi infatti sono ancora vividi nella sua memoria.

“Impazzivo quando a piedi scalzi si schiacciava l’uva“. Ed oggi l’ex di Eros torna a rivivere quei paesaggi mozzafiato in tutta la loro genuinità. “Io e la mia famiglia abbiamo una casa, il Buen Retiro dove fuggire ogni volta che possiamo“. Poi aggiunge: “Il momento più bello è quando vado a fare jogging tra i filari, appena prima del tramonto, quando l’aria rinfresca e posso immergermi in quei sentieri meravigliosi“.

Il passato scaccia passato

Si getta così il passato con Eros Ramazzotti alle spalle: rifugiandosi in un passato ancora più remoto. La storia con il cantante è chiusa definitivamente e a quanto pare già un altro amore si fa strada nel cuore della bella Marica.

Secondo i gossip più recenti, infatti, la modella sarebbe già pronta a convivere con l’imprenditore Charely Vezza.

“La vita va avanti...” ha detto la Pellegrinelli della sua storia con Ramazzotti. “Bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto poi migliora sempre“.